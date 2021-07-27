Фейгін: Шарій програв апеляцію в литовському суді, він має покинути ЄС

Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року

Литовський суд відмовив проросійському блогеру Анатолію Шарію в оскарженні рішення департаменту міграції, тепер він повинен буде залишити ЄС. Про це написав у Тwitter юрист Марк Фейгін.

«Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця у Литві і заборони в'їзду у Литву терміном на п'ять років. Він оскаржив це рішення департаменту міграції Литви, але після відмови йому він повинен залишити ЄС», – написав Фейгін і оприлюднив фото судового рішення.

За словами юриста, до кінця серпня за його заявою щодо Шарія буде «порушено кримінальну справу в ЄС за відмивання злочинно отриманих грошей від влади і РФ і придбання на ці гроші будинку в Іспанії». Фейгін стверджує, що «вже йде перевірка».

Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

До слова, хмельницькі депутати просять Зеленського заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія».

Нагадаємо, проти проросійського скандального журналіста-утікача Анатолія Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні «Партії Шарія».