Що сказала Таїсія з ТikTok і які наслідки це спровокувало? Скандал тижня за три хвилини

Від української блогерки, яка зізналася у любові до Росії, відцуралися роботодавці

Таїсія Онацька (Маламан) стала «героїнею» скандалу, після того, як у мережу потрапило відео, на якому вони обирає Росію з-поміж України та США. Після шквалу критики авторка видалила відео з соцмереж, а історія набула всеукраїнського значення.

Хто така Таїсія Маламан

Таїсія Онацька (Маламан) – 2000 року народження, жителька Києва. Рід занять – блогерка TikTok (2,9 млн підписників), псевдонім Di.rubens, обличчя рекламних кампаній низки брендів.

Що вона зробила

13 січня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик із участю Таїсії Маламан. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між Америкою й Росією, а потім Україною й Росією обидва рази відповідає «Росія». Згодом вона сміється.

Офіцер запропонував допомогу в придбанні квитка «до місця її вибору», а також поскаржився на вади патріотичного виховання молоді. Його обурило, що ефір із 2,5 млн переглядів вели з центру Києва, де сім років тому під час Революції гідності гинули люди.

Реакція громадськості

Протягом наступних кількох днів під публікацією Штефана з’явилися сотні коментарів від українців. Люди обурені тим, що Росія захопила наші землі, а любителі РФ і досі живуть в Україні.

Патріотична молодь запустила флешмоб-відповідь блогерці. В одному з таких відео українка нагадала di.rubens про всі злочини Росії в Україні.

Хто став на захист блогерки

За словами дівчини, челендж нібито полягав у тому, що вона повинна була відповідати без роздумів на питання «До якої країни ти б хотіла поїхати?». На екрані з’являлися прапори двох держав, після відповіді галочкою позначали вибір учасниці бліц-опитування. За словами Di.rubens, з-поміж Росії та України вона обрала РФ, оскільки вже об'їздила всю Україну.

Цю версію підтвердив інший тіктокер – Roma kievsky, який знімав відео з нею.

«У всіх новинах вирізають тільки СНДшні країни, Росію, Україну, Білорусу, але ніхто чомусь не згадує, що там була ще Англія, Італія, Франція та багато інших країн. Це жесть», – сказав він у розмові з Онацькою.

Яке покарання отримала «любителька Росії»

Блогерку внесли у базу «Миротворець». Відповідне досьє на неї з'явилося на сайті проєкту.

Від співпраці з Di.rubens уже відмовилася низка компаній. Йдеться про Borjomi і Nestle, а також платформу масових онлайнових курсів Prometheus.

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко розповів, що Prometheus зняв з показу цілий онлайн-курс «Алгоритми та проєкти Scratch», в одному з відео якого брала участь блогерка.

А Nestlé озвучила свою позицію в одному з коментарів на офіційній сторінці бренду в Facebook. У ньому зазначається, що компанія не поділяє поглядів своєї партнерки.

«Nestlé керується у своїй діловій практиці принципами добропорядності й повного дотримання всіх законів. Ми поділяємо українські цінності й шануємо нашу країну. З 1 січня 2021 ми не співпрацюємо зі згаданою блогеркою», – зазначили в Nestle.

Крім того, у мережі оприлюднили відповідь Borjomi на запит одного із користувачів. У листі зазначено, що рекламні ролики з продукцією цього виробника мінеральної води за участі блогерки Di.rubens були відзняті до публікації скандального відео. Більше з нею не працюватимуть.

Раніше від скандальної блогерки відмежувалася компанії «Алло». Там зазначили, що її залучали в компанію, що організовувала зйомки реклами. Тепер співпрацю припинено.

Яка її позиція тепер

Блогерка вирішила подати до суду на Штефана. За її словами, інформація, яку поширює військовий, «сфальсифікована й завідомо неправдива».

На скандал вже відреагувало Міністерство оборони. У відомстві повідомили, що «з нетерпінням чекатимуть скарги блогерки на офіцера ЗСУ». В міністерстві зазначили наступне: «Контрольне питання буде особливим: Україна чи Росія?».

У відповідь на це di.rubens запостила нове відео, в якому зазначила, що «українцем є мій тато, українка – мати» і т.д. Також наголосила на своїй гордості за те, що є українкою.

Також Di.rubens звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням її захистити. Дівчина стверджує, що погрози надходять її рідним. Проте очільник міністерства ніяк не відреагував на цю ситуацію.