Депутат від «Слуги народу» лобіював приїзд в Україну російського репера Елджея

У 2018 році СБУ заборонила в'їзд російському реперу Елджею, проте через два роки суд скасував це рішення

Нардеп Ігор Васильковський назвав Елджея «творчим хлопцем, який повинен виступати»

Депутат від «Слуги народу» Ігор Васильковський лобіював в травні 2020 року приїзд в Україну російського співака Елджея, незважаючи на дію заборони для громадянина РФ через поїздки до окупованого Криму.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

Зазначається, що 19 травня 2020 року Васильковський направив депутатське звернення до Держприкордонслужби, в якому просив надати розʼяснення і офіційну позицію щодо Олексія Узенюка (Елджея) у частині можливості його вʼїзду в країну.

Звернення Васильковський пояснив тим, що до нього раніше звернулися організатори концертів артиста в Одесі. На уточнююче запитання журналістів в чиїх інтересах депутат написав звернення, Васильковський відповів: «В інтересах Елджея, він хлопець творчий, повинен виступати».

Від прикордонників нардеп отримав таку відповідь: «Державна прикордонна служба України готова надати дозвіл на перетинання державного кордону України зазначеному у вашому листі іноземцю у разі виконання ним усіх умов вʼїзду в Україну, визначених статтею 8 Закону «Про прикордонний контроль».

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Служба безпеки заборонила в'їзд російському реперу Олексію Узенюку, відомому як Елджей, на територію України на три роки.

За версією СБУ, в жовтні 2018 року Елджей та інші особи в інтерв’ю виданню «РИА Новости Новосибирск» зазначили, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія історично багато вклала: «Тому з точки зору геополітичних інтересів Крим має залишатися російським».

Проте вже влітку 2020 року суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України російському реперу Елджею.