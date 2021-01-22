Депутат від «Слуги народу» лобіював приїзд в Україну російського репера Елджея
Нардеп Ігор Васильковський назвав Елджея «творчим хлопцем, який повинен виступати»
Депутат від «Слуги народу» Ігор Васильковський лобіював в травні 2020 року приїзд в Україну російського співака Елджея, незважаючи на дію заборони для громадянина РФ через поїздки до окупованого Криму.
Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
Зазначається, що 19 травня 2020 року Васильковський направив депутатське звернення до Держприкордонслужби, в якому просив надати розʼяснення і офіційну позицію щодо Олексія Узенюка (Елджея) у частині можливості його вʼїзду в країну.
Звернення Васильковський пояснив тим, що до нього раніше звернулися організатори концертів артиста в Одесі. На уточнююче запитання журналістів в чиїх інтересах депутат написав звернення, Васильковський відповів: «В інтересах Елджея, він хлопець творчий, повинен виступати».
Від прикордонників нардеп отримав таку відповідь: «Державна прикордонна служба України готова надати дозвіл на перетинання державного кордону України зазначеному у вашому листі іноземцю у разі виконання ним усіх умов вʼїзду в Україну, визначених статтею 8 Закону «Про прикордонний контроль».
Нагадаємо, у листопаді 2018 року Служба безпеки заборонила в'їзд російському реперу Олексію Узенюку, відомому як Елджей, на територію України на три роки.
За версією СБУ, в жовтні 2018 року Елджей та інші особи в інтерв’ю виданню «РИА Новости Новосибирск» зазначили, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія історично багато вклала: «Тому з точки зору геополітичних інтересів Крим має залишатися російським».
Проте вже влітку 2020 року суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України російському реперу Елджею.