Що значить українська автокефалія для Москви. Роз’яснює російський богослов

Андрій Кураєв каже, що Томос від Варфоломія може призвести до збільшення самоізоляції РПЦ

Отримання Українською православною церквою Томосу на автокефалію від Вселенського патріархату може спричинити нову хвилю самоізоляції Російської православної церкви. Про це заявив російський богослов, філософ і церковний учений Андрій Кураєв. За його словами, якщо автокефалія прийде не з Москви, а з Фанара (місцевість у Стамбулі, де знаходиться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх РПЦ Кирило

Андрій Кураєв каже, що Томос від Варфоломія може призвести до збільшення самоізоляції РПЦ

Отримання Українською православною церквою Томосу на автокефалію від Вселенського патріархату може спричинити нову хвилю самоізоляції Російської православної церкви. Про це заявив російський богослов, філософ і церковний учений Андрій Кураєв.

За його словами, якщо автокефалія прийде не з Москви, а з Фанара (місцевість у Стамбулі, де знаходиться резиденція Вселенського патріарха, - ред.), вона викличе суперечку між Московським і Вселенським патріархатами. Богослов упевнений, що за такого сценарію російські церковні спікери вдадуться до тактики висміювання цього рішення і оголосять про розкол із грецькими церквами.

«Цей розкол потребуватиме палива та аргументів. Для цього потрібно буде знайти у греків єресь. І почнеться догматизація речей, які раніше не засуджувались. А, у них новий стиль і лавки в храмах! Вони екуменісти! Вони причащаються без сповіді! Ну і так далі. Загалом, [це] ще одна лінія фронту, ще одна залізна завіса. І ще крок на шляху деградації нашої, російської церковної думки, риторики і життя», - впевнений богослов.

Раніше стало відомо, що церковне начальство Української православної церкви Московського патріархату просить вірян надсилати листи до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням не надавати Томос про автокефалію Українській православній церкві.

Українська православна церква Київського патріархату звернулася до вірян, які хочуть протидіяти спробам Московської церкви не допустити отримання Томосу про автокефалію. Віряни, які відчувають потребу долучити свій особистий голос на підтримку визнання автокефалії церкви в Україні, можуть відправити відповідні листи на адресу Вселенського патріархату.