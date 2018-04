Київський патріархат відреагував на спроби Московської церкви заспамити Варфоломія

Опубліковано адресу, на яку віряни можуть слати листи про підтримку надання автокефалії

Вселенський патріарх Варфоломій

Опубліковано адресу, на яку віряни можуть слати листи про підтримку надання автокефалії

Українська православна церква Київського патріархату звернулася до вірян, які хочуть протидіяти спробам Московської церкви не допустити отримання Томосу про автокефалію. Відповідне звернення опублікував архієпископ, керівник інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного синоду УПЦ КП Євстратій (Зоря).

Він зазначив, що два роки тому з кожної парафії Київського патріархату до Вселенського патріархату вже були направлені листи про підтримку отримання Томосу. Проте громадяни можуть долучитися до цих тисяч листів.

Архієпископ Євстратій окремо зазначив, що під час одного з візитів до Вселенського патріархату представникам УПЦ КП повідомили, що ці листи приходили щодня мішками, так що їх не було де складати.

Для тих, хто відчуває потребу долучити свій особистий голос на підтримку визнання автокефалії церкви в Україні, архієпископ Євстратій опублікував адресу, на яку можна слати ці листи. Листи варто писати грецькою, турецькою, англійською, російською мовами, листи на українській мові потребуватимуть перекладача.

Кому:

His All-Holiness Bartholomew

Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch

Поштова адреса:

Rum Patrikliği, 342 20 Fener-Haliç, Istanbul, TURKEY - Туреччина

Офіс Великого Канцлера:

Archimandrite Andreas Sofianopoulos

Fax: +90 212 5319014

E-mail: ecpatr.grandchancellor@gmail.com

Офіс Синоду

Генеральний секретар синоду: Archimandrite Joachim Billis

Fax: +90 212.531.6533, +90 212.534.9037

E-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com

Раніше стало відомо, що церковне начальство Української православної церкви Московського патріархату просить вірян надсилати листи до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням не надавати Томос про автокефалію Українській православній церкві.