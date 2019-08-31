Щоб із Сен-Тропе на кнопки натискати? Нардеп розкритикував ініціативу про дистанційне голосування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніде у світі немає дистанційного голосування депутатів у парламентах, зазначив Гончаренко

Нардеп від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко розкритикував ініціативу, про яку напередодні говорив керівник парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія, щодо функції дистанційного голосування обранців.

Про це нардеп заявив в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу «Народ проти» на телеканалі ZIK.

«Дистанційне голосування – це щоб можна було із Сен-Тропе голосувати?» –поцікавився Олексій Гончаренко (нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Богдан на День Незалежності України вирушив на три дні в елітний французький курорт Сен-Тропе – на весілля 32-річного юриста Андрія Довбенка).

«Що значить дистанційне голосування, поясніть мені? Тобто, у нас парламент України буде лежати по пляжах по всьому світу і дистанційно голосувати за закони України? У мене наступне питання тоді: у Конституції мова йде про те, що депутат робить свій вибір. А може, у той момент, коли він десь знаходиться дистанційно, йому ніж приставили до горла і кажуть – натискай зелену чи червону? Такого у світі ніде нема!» – заявив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривало три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення «вирішення питань», пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Богдан прокоментував скандал через поїздку в Сен-Тропе і назвав своїх критиків «парахоботікамі».