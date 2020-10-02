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    «Схеми»: Венедіктова орендує державну дачу за ціною вдвічі нижче офіційної

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    Ірина Венедіктова взяла в оренду державну дачу у київському комплексі &laquo;Пуща-Водиця&raquo;&nbsp; - «Схеми»: Венедіктова орендує державну дачу за ціною вдвічі нижче офіційної
    Ірина Венедіктова взяла в оренду державну дачу у київському комплексі «Пуща-Водиця» 
    Колаж: Схеми

    За словами Венедіктової, вона готова внести доплату, якщо виявлять порушення

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова взяла в оренду державну дачу у київському комплексі «Пуща-Водиця» за ціною вдвічі нижчою за офіційну розрахункову вартість оренди таких же будинків на цій території. При цьому пересічний громадянин не може орендувати нерухомість з таким статусом.

    Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

    Журналісти встановили, що в червні Кабінет міністрів секретною постановою дозволив орендувати державні дачі не тільки президенту, прем'єру та спікеру Ради, але й іншим особам «у визначеному суб'єктом управління порядку». Саме цим правом скористалася Венедіктова.

    При цьому в Державному управлінні справами журналістам повідомили, що пересічний громадянин не зможе орендувати державну резиденцію або дачу. У розпорядженні «Схем» є договір, згідно з яким Венедіктова орендує будинок з таким спецстатусом. Його площа становить майже 700 квадратних метрів.

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    Термін дії договору – з 9 серпня по 13 вересня 2020 року. У документі йдеться, що генпрокурор щомісяця платить майже 64 тисячі гривень. «Схеми» стверджують, що оренду продовжено до 11 жовтня.

    При цьому, за даними Державного управління справами, оренда 1 квадратного метра в приміщеннях комплексу «Пуща-Водиця» коштує майже 170 гривень на місяць. Однак Венедіктова орендує нерухомість за ціною 95 гривень на місяць, хоча вона не тільки відноситься до найбільш облаштованих приміщень, але і є державною резиденцією.

    Таким чином, якщо керуватися розрахунками Держуправління справами, оренда для генпрокурора мала б коштувати 115 тисяч гривень на місяць.

    Також журналісти звернули увагу, що договір підписано з керівником комплексу відпочинку «Пуща Водиця» Євгеном Єгоровим. На сьогодні він є підозрюваним у справі про незаконне присвоєння ділянки та будівництві будинку колишнім першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним.

    Як вважає слідство, Єгоров безпосередньо допоміг у цьому Кузьміну. Хоча окреме кримінальне провадження стосовно Кузьміна Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже закрила.

    Таким чином, на сьогодні підлеглі Венедіктової продовжують доводити провину Єгорова, який, власне, й дозволив їй оселитися в резиденції та платити удвічі менше, додають «Схеми».

    Зазначимо, у четвер Венедіктова назвала переїзд вимушеним заходом «виключно з міркувань безпеки» і пообіцяла переїхати протягом декількох днів. За словами Венедіктової, вона готова внести доплату, якщо виявлять порушення.

    Раніше стало відомо, що Венедіктова переселилась в резиденцію президента в Пущі-Водиці.

    прокуратура Генпрокурор нерухомість будинок Ірина Венедіктова
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