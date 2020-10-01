Венедиктова заявила, що їй на балкон кидали мертву птицю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Венедіктова запевняє, що скоро з'їде з будинку

Генпрокурорка пояснила свій переїзд у будинок, який перебуває на балансі ДУС, «виключно міркуваннями безпеки»

Переїзд у будинок, що перебуває на балансі Держуправління справами (ДУС), генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова назвала вимушеним заходом «виключно з міркувань безпеки» і пообіцяла переїхати протягом декількох днів.

«Багато чого сталося за останній час, про що я розповісти не можу: від підкинутих дроном политих кров’ю мертвих птахів на балкон мого будинку до куди неприємніших і по-справжньому небезпечних обставин, суть яких я зараз розкривати не має наміру», - написала Венедіктова у Facebook.

Вона зазначила, що спостерігає за публікаціями ЗМІ на тему її переїзду до будинку у Пущі-Водиці.

Генпрокурорка також заявила також, що неодноразово відзначала спроби журналістів проникнути на територію або зняти її з дронів, «але жодного разу не заважала їм працювати - у кожного своя робота».

За словами Венедіктової, переїзд у будівлю ДУС був вимушеним заходом.

«Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше. Жодних інших пропозицій я не шукала, нікому цим займатися не доручала, інші варіанти не розглядала. Я ніколи раніше у своєму житті не мешкала у будинках, що належать державі, тож багатого досвіду оренди такого майна у мене немає. Я ні секунди не сумніваюся у собі - жодних законів я не порушувала: ні юридичних, ні законів моралі та честі», - виправдовує свій вчинок генпрокурорка.

Венедіктова зазначила, що попросила надати методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання загальних територій. Також генпрокурор направила запити до відповідних органів влади з метою «прояснити ситуацію і об'єктивно розібратися в ній».

«Упевнена, найближчим часом будуть проведені необхідні службові перевірки і у такий спосіб отримані відповіді на поставлені запитання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на вищому рівні, я негайно сама за своєю особистою ініціативою внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні», - наголосила генпрокурор.

«Попри те, що я не бачу у своїх діях ні правових, ні морально-етичних питань, я не можу дозволити суспільству сумніватися у собі. Я прийняла рішення якнайшвидше переїхати. Сподіваюся, що мені вистачить декілька днів, щоб здійснити цей переїзд. Не має жодного права генеральний прокурор країни своєю поведінкою змусити когось мати сумніви у порядності ухвалених рішень», - написала Венедіктова.

Раніше стало відомо, що Венедіктова переселилась в резиденцію президента в Пущі-Водиці.При чому це сталося ще в червні поточного року.