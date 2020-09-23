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    Політика

    Венедіктова переселилась в резиденцію президента в Пущі-Водиці

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    Ірина Венедіктова проживає в державній резиденції - Венедіктова переселилась в резиденцію президента в Пущі-Водиці
    Ірина Венедіктова проживає в державній резиденції

    За проживання в резиденції президента Венедіктова зобов'язалася платити 63,9 тис. грн щомісяця

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переїхала з сім'єю жити в резиденцію президента в Пущі-Водиці. Це сталося в червні 2020 року.

    Як повідомляє Naspravdi.Today, про нове житло вона домовилася з директором комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами Євгеном Єгоровим.

    Шестикімнатна резиденція площею 675,1 кв. м розташована за адресою: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 85.

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    Відповідно до постанови Кабміну від 19 січня 1994 року жити в резиденції можуть тільки три людини - президент, голова Верховної Раді та прем'єр-міністр.

    Як стверджує видання, Венедіктова звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням видати постанову Кабміну, яка дозволяла б їй офіційно жити в державній резиденції.

    19 червня 2020 року Кабмін ухвалив Постанову №506 «Про внесення змін до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 №18», доповнивши цей пункт реченням такого змісту: «Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб».

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    Теексту цієї постанови на сайті Кабінету міністрів, Верховної Ради або в базах нормативно-правових актів немає, оскільки вона захищена грифом «для службового користування». Однак автору матеріалу його вдалося дістати.

    За даними видання, Венедіктова в липні цього року підписала з Єгоровим договір про оренду державного будинку. А в серпні вона його переуклала.

    За проживання в резиденції президента Венедіктова платила майже 64 тис. грн щомісяця. А на утримання цієї резиденції з держбюджету давали понад 163 тис. грн.

    Київ житло Ірина Венедіктова
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