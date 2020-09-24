Зеленський виконав обіцянку Голобородька: Венедіктова переїхала жити в президентську резиденцію

Фото: РБК-Україна

Утримання резиденції, в якій проживає Ірина Венедіктова, коштує платникам податків 164 тис. грн в місяць

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Наконец-то Зеленский выполнил одно обещание Голобородько: простой учитель стал жить как президент! Профессор Харьковского университета, генеральный прокурор Ирина Венедиктова проживает с августа в президентской резиденции в Пуще-Водице, оплачивая аренду резиденции площадью в 675 квадратных метров за 64 тысячи гривен в месяц.

При этом содержание резиденции, которая принадлежит Государственному управлению делами обходится налогоплательщикам в 164 тысячи гривен в месяц - 100 тысяч доплачивают налогоплательщики.

В проекте бюджета 2021-го года на финансирование Государственного управления делами запланирован резкое увеличение расходов на 32%, а всего на обслуживание президента и высшего руководства Украины запланировано потратить 3,2 миллиарда гривен!

Президент Зеленский подал пример всем чиновникам - он проживает в другой государственной резиденции в Конча-Заспе площадью 2 000 квадратных метров, на участке площадью 6 гектаров, вот видео.

Напомню, Владимир Зеленский - согласно декларации официальный мультимиллионер, владеет большим числом квартир и домов в Киеве, Великобритании, Италии, Грузии, Крыму, и располагает достаточными средствами, чтобы не отрывать деньги на свое содержание у налогоплательщиков.

Однако только на ремонт его госрезиденции этим летом налогоплательщики уже потратили по данным Прозорро более 300 тысяч гривен - чтобы их Слуге было комфортно отдыхать. А всего на ремонт резиденции потратят 3,5 миллиона гривен налогоплательщиков.

В ходе избирательной кампании Зеленский сказал о госдачах так: «Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей, это сегодня что? Это все — для экскурсий»

«Меня бы на одну неделю туда отправить, если бы это было возможно. Я бы им устроил! Кортежи - нах*! Льготы ваши - нах*! Дачи - нах*! Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель» - так сказал Слуга народа учитель Голобородько. Однако сам Владимир Зеленский за свои слова и за вранье ответственность брать не хочет...

Когда в Украине в будущем появится власть, которая уважает своих граждан, все эти президентские дачи и резиденции Госуправления делами за исключением какого-то одного скромного дома надо будет обязательно продать. Мы не феодальная совковая страна. Это просто аморально, постыдно так жить, когда нет денег на армию, на оборону, на маски для врачей, когда не хватает бесплатных тестов на коронавирус, когда нет никакой поддержки бизнеса, тратить на комфорт такие средства и содержать официальных мультимиллионеров - Слуг народа за счет самого народа.

Считаю, что и генеральный прокурор и президент должны съехать из занимаемых помещений в что-то более скромное и адекватное статусу руководителей страны, в которой экономический кризис и падение уровня жизни. Надеюсь, они почитают, посмотрят как это выглядит со стороны, и примут решение с уважением с налогоплательщикам. Иначе эти резиденции станут настоящим символом избирательной кампании Слуг.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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