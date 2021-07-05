Шестеро нардепів «прогуляли» усі засідання Верховної Ради у червні

Серед «прогульників» фігурують імена підозрюваних у держзраді Медведчука і Козака

У червні 2021 року лише 291 народний депутат, або 68% від складу Верховної Ради, відвідали всі одинадцять пленарних засідань Ради. Шестеро депутатів не були зарестровані на жодному з них. Про це повідомляє «Комітет виборців України», який проаналізував, як народні депутати відвідували пленарні засідання Верховної Ради у червні.

За даними КВУ, за місяць на жодному засіданні не були зареєстровані Віктор Медведчук, Тарас Козак та Вадим Столар від «Опозиційної платформи – За життя», Степан Івахів від «За майбутнє», Леся Василенко від «Голосу» та позафракційний народний депутат Олесь Довгий.

Як зазначають у КВУ, офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються. Однак відсутність Козака може бути пов'язана з тим, що він перебуває у Білорусі, де, ймовірно, переховується від слідства.

Зокрема 26 червня Тарас Козак, якого разом із Віктором Медведчуком підозрюють у державній зраді, повідомив НАЗК про «суттєві зміни в майновому стані». Йдеться про дві операції 31 травня: продаж готівки на суму 1,34 мільйона гривень і оплату оренди нерухомого майна у Білорусі за 1,32 мільйона гривень. Імовірно, це побічно вказує на те, що Козак може перебувати в Білорусі. Про це ж раніше говорив і Медведчук, вказуючи, що він там на лікуванні. Але заяву на лікарняний депутат від «ОПЗЖ» не писав, і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова говорила, що «оперативні дані» вказують на інше.

Згідно з даними електронної реєстрації, у Раді Козак востаннє відвідував засідання аж 16 листопада 2020 року. З того часу він не з’являвся у сесійній залі.

А от Віктор Медведчук, за даними КВУ, востаннє був офіційно зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.