115 днів простою. Мережа АЗС, яку пов'язували з Медведчуком, відновила роботу

Відновлення роботи заправок може бути пов'язано зі «зникнення з порядку денного політичної складової»

Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов’язували з опальним нардепом Віктором Медведчуком, 5 липня відновила роботу, проте фірмова символіка компанії на заправках закрита.

Як повідомляє профільне видання enkorr, мережа автозаправних станцій Glusco відновила реалізацію нафтопродуктів після 115-денної перерви.

«Сьогодні з 00:00 заправки працюють в повноцінному режимі, включаючи продаж палива», – повідомив виданню топменеджер мережі.

За словами співрозмовника видання, відновлення діяльності стало можливим після врегулювання в судовому порядку.

Як пише видання, фірмова символіка Glusco на АЗС закрита.

Згідно з припущенням директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, відновлення роботи заправок може бути пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі і «зникнення таким чином з порядку денного політичної складової».

Нагадаємо, навесні у кількох містах України пройшли акції щодо блокування скандальної мережі автозаправок Glusco.

Також у Києві 24 березня Нацкорпус блокував заправки, пов’язані з Медведчуком.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Журналісти також з'ясували, що Медведчук та Козак під час захоплення Криму отримали нафтовий бізнес у Росії за безцінь.

ТОВ «Глуско Україна» є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy SA, яка входить до групи Proton Energy Group S.A. Роздрібна мережа в Україні нараховує 110 автозаправних комплексів та 89 пунктів заправки газом в 13 областях України. Раніше автозаправки працювали під брендами «Роснафти» – ТНК та «Золотий гепард».