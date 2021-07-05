У Верховній Раді створили спецкомісію для захисту прав інвесторів
Голова парламенту Дмитро Разумков підписав постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів
Фото: rada.gov.ua
До складу тимчасової спеціальної комісії увійшло 13 народних депутатів
Голова українського парламенту Дмитро Разумков підписав постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (№5659).
Документ визначає основними завданнями комісії:
- підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;
- визначення пріоритетних напрямків вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;
- забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);
- здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій;
- збір та аналіз, в межах повноважень, інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі правоохоронними органами, порушень прав інвесторів шляхом зловживань положеннями чинного законодавства України.
До складу тимчасової спеціальної комісії увійшло 13 народних депутатів.
До слова, нардеп Гончаренко вимагає від влади Зеленського зупинити фіскальний шантаж «зелених» інвесторів.