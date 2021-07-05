«Укртранснафта» отримала дозвіл на користування «трубою Медведчука»

НКРЕКП призупинила дію ліцензії «Прикарпатзахідтрансу»

Сьогодні на засіданні Нацкомісії з енергетики та компослуг компанія «Укртранснафта» отримала ліцензію на право транспортування нафтопродуктів частиною нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Отже, «Укртранснафта» отримала право транспортувати нафтопродукти магістральним трубопроводом на території Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей

Також рішенням НКРЕКП було зупинено до 6 січня 2022 року (включно) ліцензію з транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом, виданої раніше ТОВ «Прикарпатзахідтранс».

Нагадуємо, 1 липня «Укртранснафта» підписала із Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» терміном на 5 років.

Антимонопольний комітет на засіданні 11 червня надав дозвіл дочці «Нафтогазу», «Укртранснафті», управляти нафтопроводом «Самара – Західний напрямок».

Раніше енергетична митниця відмовила дочці «Нафтогазу», «Укртранснафті», у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу «Самара – Західний напрямок», адже формально вони досі у власності «Прикарпатзахідтрансу».

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара – Західний напрямок».

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу «Самара –Західний напрямок» дочку «Нафтогаза» – «Укртранснафту».

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок». Трубопроводи «Самара-Західний напрямок» та «Грозний - Армавір – Трудова» були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи «дочки» російської компанії «Транснафтопродукт», «Прикарпатзахідтранс», трубопроводи у власність України не передали.

СБУ наголошувала, що вибуття нафтопроводу з державної власності ставить під загрозу функціонування об’єктів важливого господарського значення. Нафтопровід пов’язують з кумом Путіна членом ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який у лютому потрапив під санкції РНБО. В ОПЗЖ зв'язок із нафтопроводом заперечують.