Шив форму для бойовиків і відпочивав у Буковелі. Бізнесмен Малкін отримав чотири роки тюрми



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Обвинувачений бізнесмен Олексій Малкін. фото: Галицький кореспондент

Обвинувачений визнав себе винним у фінансуванні тероризму і причетності до створення терористичної організації

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Маріуполя Олексія Малкіна за ч.2 ст. 258-5 («Фінансування тероризму»), ч.1 ст.258-3 КК України («Створення терористичної організації») і на підставі угоди про визнання винуватості призначив покарання у вигляді чотирьох років і двох місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 17 січня.

За даними досудового розслідування, обвинувачений Малкін, маючи текстильне підприємство «ТК-Ріелінвест» у Чернівцях, задумав зареєструвати аналогічне на тимчасово окупованій території України. У середині грудня 2014 року в окупованому Донецьку так зване «міністерство доходів і зборів «ДНР» «зареєструвало» «ТК-Риелинвест», директором якого було обрано Олексія Малкіна.

Слідство довело, що протягом 2016-2017 років обвинувачений організував та здійснив постачання 124 комплектів літніх камуфляжних костюмів підрозділу «ДНР» під назвою «Государственное военное образовательное учреждение «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» на загальну суму 115,3 тис. грн; 249 комплектів утеплених костюмів «Енергетик» на адресу підрозділу «ДНР» під назвою «Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» на суму 275,5 тис. грн, а також перерахував до «бюджету» «ДНР» 968,8 тис. грн у вигляді так званих «податків», «зборів» та «митних платежів».

Що цікаво: сировину для пошиття костюмів «ДНР» підприємство Малкіна отримувало від російської «ДонЕкоЛайн» через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка».

У січні 2018 року обвинувачений був затриманий співробітниками СБУ у готельному номері на території одного з туристичних комплексів Прикарпаття, куди він приїхав на відпочинок.

У судовому засіданні Малкін повністю визнав свою вину, щиро покаявся та просив затвердити укладену угоду про визнання винуватості. У підсумку суд її затвердив, а також зарахував обвинуваченому термін його попереднього ув`язнення (з 17 січня 2018) у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», 11 грудня 2019 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно визнав винним мешканця окупованої Макіївки Максима Федяніна за ч.2 ст. 258-5 КК України («Фінансування тероризму») і призначив вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна і без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На початку 2015 року Федянін працював заступником директора ТОВ «Сладкая жизнь» і без згоди з директором цього підприємства, який покинув окуповану територію Донбасу, зареєстрував цю фірму в «департаменті державної реєстрації міністерства доходів та зборів «Донецької народної республіки» та відкрив рахунок у «центральному республіканському банку «ДНР».

Слідство з’ясувало, що протягом січня-жовтня 2015 року ТОВ «Сладкая жизнь» заплатило до «бюджету «ДНР» 9,58 млн грн.