Підприємець з окупованого Донбасу, який забезпечував бойовикам «Сладкую жизнь», отримав вісім років



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Продукція торгової марки «Сладкая жизнь»

Суд визнав громадянина України винним у фінансуванні тероризму

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно визнав винним мешканця окупованої Макіївки Максима Федяніна за ч.2 ст. 258-5 КК України («Фінансування тероризму») і призначив вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна і без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 11 грудня.

За даними досудового розслідування, на початку 2015 року Федянін працював заступником директора ТОВ «Сладкая жизнь» і без згоди з директором цього підприємства, який покинув окуповану територію Донбасу, зареєстрував цю фірму в «департаменті державної реєстрації міністерства доходів та зборів «Донецької народної республіки» та відкрив рахунок у «центральному республіканському банку «ДНР».

Слідство з’ясувало, що протягом січня-жовтня 2015 року ТОВ «Сладкая жизнь» заплатило до «бюджету «ДНР» 9,58 млн грн.

Також обвинувачений зареєстрував на непідконтрольній українській владі території ще одне підприємство «Мак-Инвест», яке перерахувало податків «ДНР» на суму 1,41 млн грн.

Крім цього, 21 грудня 2016 року за вказівкою Федяніна, який перебував на території Макіївки Донецької області, було здійснено передачу продуктів харчування представникам так званого «політичного блоку терористичної організації «ДНР» - «Макеевской городской администрации «ДНР» у вигляді спонсорської допомоги.

«У ході судового розгляду стороною обвинувачення було доведено, що обвинувачений усвідомлював, що «ДНР» діє на території України як терористична організація, діє на території України незаконно і, що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, а також чинять збройний опір і перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, і обвинувачений вчинив дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, керуючись корисливим мотивом», - сказано у вироку суду.

Початок терміну відбування покарання для підприємця з окупованого Донбасу варто обчислювати з дня його фактичного затримання.