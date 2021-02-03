Шкільні медики отримають «карантинні» доплати

Сьогодні, 3 лютого, на своєму засіданні Кабінет міністрів підвищив заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів на час дії карантину, починаючи з 1 січня цього року.

Зарплату підвищать на 20% від посадового окладу.

Зокрема, з 1 січня шкільні медики отримають в середньому майже на тисячу гривень більше, в залежності від тарифного розряду. Надбавка буде діяти до скасування карантину.

Доплати здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників відповідного закладу освіти.

Нагадаємо, у січні уряд постановив ввести у штат шкіл медичного працівника. 20 січня Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову.

«Відповідно до затвердженого порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування», – пояснив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, медичне обслуговування в закладі освіти передбачає низку заходів:

- здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації;

- інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.

Також під час засідання 3 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо підвищення розміру надбавки на догляд за особами з інвалідністю, а також про підвищення виплат інвалідам.