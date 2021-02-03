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    Шкільні медики отримають «карантинні» доплати

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    <span>Надбавка діятиме на період карантину</span> - Шкільні медики отримають «карантинні» доплати
    Надбавка діятиме на період карантину
    Фото з відкритих джерел

    Медики, які працюють в установах освіти, отримуватимуть доплату під час карантину

    Кабмін підвищив зарплати шкільним медикам на час дії карантину, починаючи з січня цього року. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

    Сьогодні, 3 лютого, на своєму засіданні Кабінет міністрів підвищив заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів на час дії карантину, починаючи з 1 січня цього року.

    Зарплату підвищать на 20% від посадового окладу.

    Зокрема, з 1 січня шкільні медики отримають в середньому майже на тисячу гривень більше, в залежності від тарифного розряду. Надбавка буде діяти до скасування карантину.

    Доплати здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників відповідного закладу освіти.

    Нагадаємо, у січні уряд постановив ввести у штат шкіл медичного працівника. 20 січня Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову.

    «Відповідно до затвердженого порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування», – пояснив головний санлікар Віктор Ляшко.

    За його словами, медичне обслуговування в закладі освіти передбачає низку заходів:

    - здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації;

    - інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.

    Також під час засідання 3 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо підвищення розміру надбавки на догляд за особами з інвалідністю, а також про підвищення виплат інвалідам.

     

    Теги: зарплата гроші школа лікар карантин школярі
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