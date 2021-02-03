Шкільні медики отримають «карантинні» доплати
Медики, які працюють в установах освіти, отримуватимуть доплату під час карантину
Кабмін підвищив зарплати шкільним медикам на час дії карантину, починаючи з січня цього року. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.
Сьогодні, 3 лютого, на своєму засіданні Кабінет міністрів підвищив заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів на час дії карантину, починаючи з 1 січня цього року.
Зарплату підвищать на 20% від посадового окладу.
Зокрема, з 1 січня шкільні медики отримають в середньому майже на тисячу гривень більше, в залежності від тарифного розряду. Надбавка буде діяти до скасування карантину.
Доплати здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників відповідного закладу освіти.
Нагадаємо, у січні уряд постановив ввести у штат шкіл медичного працівника. 20 січня Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову.
«Відповідно до затвердженого порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування», – пояснив головний санлікар Віктор Ляшко.
За його словами, медичне обслуговування в закладі освіти передбачає низку заходів:
- здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації;
- інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.
Також під час засідання 3 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо підвищення розміру надбавки на догляд за особами з інвалідністю, а також про підвищення виплат інвалідам.