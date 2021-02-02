Помер 100-річний британський ветеран, який зібрав медикам £33 мільйони

Мур помер від ускладнень, спричинених коронавірусом

У Великій Британії, у лікарні Бедфорда від коронавірусу помер 100-річний ветеран сер Том Мур, якого шпиталізували 31 січня через проблеми з диханням. На початку пандемії він зібрав на підтримку британських медиків майже £33 мільйони (приблизно €37,5 мільйона).

Про смерть Мура повідомляється в його акаунті у Twitter.

До цього він кілька тижнів лікувався від пневмонії, а потім отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Як пише BBC, він помер в оточенні близьких.

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.



Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW — The Royal Family (@RoyalFamily) February 2, 2021

У звʼязку з його смертю королева надіслала лист зі співчуттями родині Мура.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2020 року року Томасу Муру, який вийшов у відставку в чині капітана, виповнилося сто років. До ювілею йому присвоїли звання почесного полковника збройних сил Великої Британії. Королева і голова уряду направили ветерану особисті привітання.

Нагадаємо, Том Мур став відомим після того, як вирішив зібрати гроші для британських лікарів, які лікують людей з Covid-19.

Для цього він ходив навколо будинку та просив пожертвувати йому гроші. Британець планував зібрати 1,2 тисячі євро. Натомість зібрав близько 32 млн фунтів стерлінгів. Люди зі всього світу дякували Муру за його вчинок та вітали зі 100-літнім ювілеєм.

Також повідомлялося наприкінці травня, британський ветеран, який зібрав мільйони фунтів для лікарів, стане лицарем.

Історія життя 100-річного ветерана армії Великої Британії Тома Мура стане основою для нового фільму.



