Помер 100-річний британський ветеран, який зібрав медикам £33 мільйони

У Великій Британії, у лікарні Бедфорда від коронавірусу помер 100-річний ветеран сер Том Мур, якого шпиталізували 31 січня через проблеми з диханням. На початку пандемії він зібрав на підтримку британських медиків майже £33 мільйони (приблизно €37,5 мільйона).

Про смерть Мура повідомляється в його акаунті у Twitter.

До цього він кілька тижнів лікувався від пневмонії, а потім отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Як пише BBC, він помер в оточенні близьких.

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.



Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW