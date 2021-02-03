Столичні медики отримують збільшені доплати від міста: розмір виплат

У 2021 році Київ збільшив розмір доплат лікарям

Доплати вже отримали понад 27 тис. медпрацівників

У Києві медики вже почали отримувати збільшені доплати з бюджету міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«Хочу повідомити, що столичні медпрацівники вже отримують збільшені виплати з міського бюджету, – сказав Кличко. – Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримали понад 27700 осіб».

Доплати отримали:

понад 8 тисяч лікарів,

майже 12 тисяч середнього медперсоналу,

майже 7,6 тис. молодшого медичного персоналу.

Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці, уточнив Кличко.

Мер нагадав, що в бюджеті міста передбачили на 2021 рік майже 1,5 млрд грн на таку фінансову підтримку всіх медиків.

Доплачувало місто медикам і минулого року. Особливо важливим це стало після того, як, за медичною реформою, з квітня 2020-го медзаклади перейшли на фінансування Національної служби здоров’я.

«Цього ж року, за моєї ініціативи, ми збільшили виплати», – сказав Кличко.

Розмір виплат:

столичні лікарі отримують 5 тис. грн,

медсестри – 4 тис. грн,

молодший медичний персонал – 2 тис. грн.

«І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам!» – заявив Кличко.