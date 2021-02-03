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    Столичні медики отримують збільшені доплати від міста: розмір виплат

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    У 2021 році Київ збільшив розмір доплат лікарям - Столичні медики отримують збільшені доплати від міста: розмір виплат
    У 2021 році Київ збільшив розмір доплат лікарям
    Фото з відкритих джерел

    Доплати вже отримали понад 27 тис. медпрацівників

    У Києві медики вже почали отримувати збільшені доплати з бюджету міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

    «Хочу повідомити, що столичні медпрацівники вже отримують збільшені виплати з міського бюджету, – сказав Кличко. – Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримали понад 27700 осіб».

    Доплати отримали:

    • понад 8 тисяч лікарів,
    • майже 12 тисяч середнього медперсоналу,
    • майже 7,6 тис. молодшого медичного персоналу. 

    Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці, уточнив Кличко.

    Мер нагадав, що в бюджеті міста передбачили на 2021 рік майже 1,5 млрд грн на таку фінансову підтримку всіх медиків.

    Доплачувало місто медикам і минулого року. Особливо важливим це стало після того, як, за медичною реформою, з квітня 2020-го медзаклади перейшли на фінансування Національної служби здоров’я.

    «Цього ж року, за моєї ініціативи, ми збільшили виплати», – сказав Кличко.

    Розмір виплат:

    • столичні лікарі отримують 5 тис. грн,
    • медсестри – 4 тис. грн,
    • молодший медичний персонал – 2 тис. грн.

    «І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам!» – заявив Кличко.

     

    Теги: Віталій Кличко Київ гроші лікар коронавірус
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