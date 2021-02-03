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    В Україні зростуть надбавки для людей з інвалідністю

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    <span>Із 1 січня 2022 року набавка особам з інвалідністю з дитинства підвищиться на 50%</span> - В Україні зростуть надбавки для людей з інвалідністю
    Із 1 січня 2022 року набавка особам з інвалідністю з дитинства підвищиться на 50%
    Фото з відкритих джерел

    Кабінет міністрів схвалив відповідне рішення під час засідання 3 лютого

    Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо підвищення розміру надбавки на догляд за особами з інвалідністю, а також про підвищення виплат інвалідам.

    Відповідно до рішення, з 1 січня 2021 року підвищується розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю. Крім того, з 1 січня 2022 року набавка особам з інвалідністю з дитинства підвищиться на 50%.

    Як зазначено у пояснювальній записці, проєктом акта передбачається затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю, встановлюється розмір державної соціальної допомоги та розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю.

    Зокрема, надбавки на догляд становитимуть:

    • особам з інвалідністю з дитинства віднесеним до підгрупи А І групи, - із 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
    • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б І групи, - із 50% од 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
    • одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ груп, які за висновками лікарів потребують постійного стороннього догляду, - із 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
    • догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, - із 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

    З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1769 грн. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1921 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2395 грн.

    Між іншим, незабаром у Києві з’явиться уповноважений з прав людей із інвалідністюКиївський міський голова подав на розгляд депутатам Київради кандидатуру Лесі Петрівської – депутатки Київради, співзасновниці ГО «Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю». Вона працює перекладачем жестової мови.

    Також для осіб з інвалідністю в Києві хочуть запустити послугу «Персональний асистент». Планується, що персональний асистент буде супроводжувати людину з інвалідністю не лише під час відвідування навчальних закладів, а й допомагатиме у вирішенні соціально-побутових питань протягом всього життя

     Читайте також: Хто зможе вийти на пенсію зі стажем від 15 років: умови оформлення виплат

     

    Теги: здоров'я соцвиплати гроші хвороби уряд
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