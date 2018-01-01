Школи Миколаєва закрили на карантин

Карантин оголосили у ще одній області

У Миколаєві всі школи вирішили закрили на карантин. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської міської ради. «Згідно з розпорядженням в. о. міського голови - секретаря міської ради Тетяни Казакової від 2 лютого 2018 року, з метою запобігання зростання захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, з 5 лютого



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Карантин оголосили у ще одній області

У Миколаєві всі школи вирішили закрили на карантин. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської міської ради.

«Згідно з розпорядженням в. о. міського голови - секретаря міської ради Тетяни Казакової від 2 лютого 2018 року, з метою запобігання зростання захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, з 5 лютого призупинено навчальний процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, муніципальному академічному коледжі», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що про відновлення навчання буде повідомлено окремо. Проте дитячі садочки продовжують працювати.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.