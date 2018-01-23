Усі школи Вінниці закрили на карантин

Школи закрили на карантин для запобігання поширення грипу та ГРВІ

Від завтрашнього дня (31 січня) на тиждень припиняються заняття у всіх вінницьких школах. Про це повідомили в прес-службі Вінницької міськради. «Для запобігання поширення грипу та ГРВІ серед дітей припиняється навчання в усіх школах Вінниці. Вимушені канікули починаються з 31 січня і триватимуть до 6 лютого», - йдеться в



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Школи закрили на карантин для запобігання поширення грипу та ГРВІ

Від завтрашнього дня (31 січня) на тиждень припиняються заняття у всіх вінницьких школах.

Про це повідомили в прес-службі Вінницької міськради.

«Для запобігання поширення грипу та ГРВІ серед дітей припиняється навчання в усіх школах Вінниці. Вимушені канікули починаються з 31 січня і триватимуть до 6 лютого», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Вінниці з початку епідемічного сезону зареєстровано 38 836 випадків захворювань на грип та ГРВІ. З них - 22 728 (59%) - у дітей до 18 років. За останній тиждень за медичною допомогою звернулося 2733 людини.

Найбільша кількість відсутніх по хворобі учнів зафіксована в СЗШ № 25 і становить 34%. Крім того, 25% бар’єр перетнули наступні загальноосвітні заклади: №4 (33%), № 9 (32%), №3 (28%), №1 та № 26 (по 26%). Слід зазначити, що у вказаних школах середня питома вага відсутніх по хворобі учнів всього тиждень тому (23.01.18 р.) становила від 8 до 16%.

Також 20% та більше відсутніх по хворобі спостерігається в ЗШ №5, № 11, 18, 19 (по 20%), №20, № 22, №29 (по 21%), №15 , № 31 (по 22%), №26 (23%). Причому тут ріст середньої питомої ваги відсутніх по хворобі учнів відбувся з показників 4-12%. Наближаються до критичного рівня кількість відсутніх учнів в школах: по 19% відсутніх - №16, №33, №35; 18% - №13, 17% - №23; 16% - № 34, № 36; по 15% - №6, № 10.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано близько 160 тис. хворих на грип і ГРВІ.

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