Усі школи Вінниці закрили на карантин
- Вчора, 21:29
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Школи закрили на карантин для запобігання поширення грипу та ГРВІ
Від завтрашнього дня (31 січня) на тиждень припиняються заняття у всіх вінницьких школах.
Про це повідомили в прес-службі Вінницької міськради.
«Для запобігання поширення грипу та ГРВІ серед дітей припиняється навчання в усіх школах Вінниці. Вимушені канікули починаються з 31 січня і триватимуть до 6 лютого», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Вінниці з початку епідемічного сезону зареєстровано 38 836 випадків захворювань на грип та ГРВІ. З них - 22 728 (59%) - у дітей до 18 років. За останній тиждень за медичною допомогою звернулося 2733 людини.
Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано близько 160 тис. хворих на грип і ГРВІ.
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