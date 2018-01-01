  1. Головна
  2. Країна
  3. Новини здоров'я
    Новини здоров'я

    У житомирських школах оголосили карантин

    Карантин у Житомирі триватиме до 12 лютого
    У школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ, повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. [READ_MORE] Карантин у школах та ПТУ міста ввели через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Він триватиме до 12 лютого. «Враховуючи зростання захворюваності, яке розпочалось саме цього тижня, ми ухвалили рішення
    • Сьогодні, 10:29
    • Розсилка

    Карантин у Житомирі триватиме до 12 лютого

    У школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ, повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.

    Читайте також

    Карантин у школах та ПТУ міста ввели через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Він триватиме до 12 лютого.

    «Враховуючи зростання захворюваності, яке розпочалось саме цього тижня, ми ухвалили рішення ввести запобіжні заходи з 2 лютого та продовжити на весь наступний тиждень. Наступне засідання комісії відбудеться 8 лютого, під час якого ми переглянемо статистичні дані щодо стану захворюваності та ухвалимо відповідні рішення», - зазначив заступник міського голови Матвій Хренов.

    За даними лікарів, в Україні протягом тижня (22-28 січня) показник темпу приросту захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 5,5% та 18,6% відповідно.

    Як повідомлялося, 30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

    Читайте також: Біологи встановили, що грип може розповсюджуватися просто через дихання.

    Дифтерія. Фальшива тривога та бойова готовність

    Читайте також
    медицина грип
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ