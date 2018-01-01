У житомирських школах оголосили карантин

Карантин у Житомирі триватиме до 12 лютого

У школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ, повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. [READ_MORE] Карантин у школах та ПТУ міста ввели через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Він триватиме до 12 лютого. «Враховуючи зростання захворюваності, яке розпочалось саме цього тижня, ми ухвалили рішення



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Карантин у Житомирі триватиме до 12 лютого

У школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ, повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.

Карантин у школах та ПТУ міста ввели через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Він триватиме до 12 лютого.

«Враховуючи зростання захворюваності, яке розпочалось саме цього тижня, ми ухвалили рішення ввести запобіжні заходи з 2 лютого та продовжити на весь наступний тиждень. Наступне засідання комісії відбудеться 8 лютого, під час якого ми переглянемо статистичні дані щодо стану захворюваності та ухвалимо відповідні рішення», - зазначив заступник міського голови Матвій Хренов.

За даними лікарів, в Україні протягом тижня (22-28 січня) показник темпу приросту захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 5,5% та 18,6% відповідно.

Як повідомлялося, 30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

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