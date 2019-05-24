Школяр, який на Закарпатті вбив друга, проведе за гратами майже чотири роки



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Суд у справі малолітнього вбивці із Малої Апші завершено

Вбивство було скоєно 14 березня: 14-річний закарпатець після програшу в комп'ютерній грі наніс 28 ножових ударів своєму однолітку

Після довготривалого розгляду справи про вбивство, скоєне малолітнім на Закарпатті, суд виніс сьогодні остаточний вирок. Суддя Мукачівського міськрайонного суду дав хлопцю за жорстоке вбивство свого товариша 3 роки і 6 місяців. Про це пише Mukachevo.net.

Мукачівським міськрайонним судом неповнолітнього визнано винним у вчиненні злочину за статтею 116 ККУ, а саме в умисному вбивстві, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання.

Так як звинувачений визнав свою провину, то замість максимальних 4 років покарання, школяр отримав 3 роки і 6 місяців ув'язнення.

Крім того, суд стягнув на користь потерпілих 1,5 млн грн моральної шкоди.

Нагадаємо, школяр обвинувачувався в тому, що 14 березня 2018, під час сварки з товаришем, завдав тому множинні колото-різані рани, від яких той помер на місці. 14-річний закарпатець після програшу в комп'ютерній грі наніс 28 ножових ударів своєму однолітку, який прийшов до нього пограти