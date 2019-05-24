Мангер пройшов перевірку на поліграфі



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Мангер також зазначив, що поліграф визначив правдивість його відповідей про причетність до криміналу працівника СБУ Данила Доценка

За словами голови Херсонської облради, процедура тривала більше чотирьох годин

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, пройшов опитування із застосуванням поліграфа.

Про це він повідомив у Facebook.

«Отже, поліграф (він же детектор брехні) пройдено. Відповіді на найболючіші запитання, що цікавлять громадськість, надано. Чи знав я про те, що планується напад на Катерину Гандзюк? – ні. Чи брав я будь-яку участь в цих жахливих діях? - ні. Чи знаю я, де знаходиться замовник? - ні. Поліграф показав: ці та інші відповіді – правдиві», - йдеться у дописі.

Мангер також зазначив, що поліграф визначив правдивість його відповідей про причетність до криміналу працівника СБУ Данила Доценка.

За словами голови облради, процедура тривала більше 4 годин.

Дослідження проводилося відповідно до вимог і стандартів американської Асоціації поліграфологів, Всеукраїнської асоціації поліграфологів і чинного законодавства України. Проводила процедуру експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів психолог Тетяна Пономарьова.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку в Херсоні. Жінка перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

11 лютого 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував, що про підозру в організації вбивства активістки оголошено голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

У квітні підозру йому змінили з особливо тяжкого злочину на тяжкий – «замовлення завдання тілесних ушкоджень».