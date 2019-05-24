Мангер пройшов перевірку на поліграфі
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Розсилка
За словами голови Херсонської облради, процедура тривала більше чотирьох годин
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, пройшов опитування із застосуванням поліграфа.
Про це він повідомив у Facebook.
«Отже, поліграф (він же детектор брехні) пройдено. Відповіді на найболючіші запитання, що цікавлять громадськість, надано. Чи знав я про те, що планується напад на Катерину Гандзюк? – ні. Чи брав я будь-яку участь в цих жахливих діях? - ні. Чи знаю я, де знаходиться замовник? - ні. Поліграф показав: ці та інші відповіді – правдиві», - йдеться у дописі.
Мангер також зазначив, що поліграф визначив правдивість його відповідей про причетність до криміналу працівника СБУ Данила Доценка.
За словами голови облради, процедура тривала більше 4 годин.
Дослідження проводилося відповідно до вимог і стандартів американської Асоціації поліграфологів, Всеукраїнської асоціації поліграфологів і чинного законодавства України. Проводила процедуру експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів психолог Тетяна Пономарьова.
Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку в Херсоні. Жінка перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.
11 лютого 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував, що про підозру в організації вбивства активістки оголошено голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.
У квітні підозру йому змінили з особливо тяжкого злочину на тяжкий – «замовлення завдання тілесних ушкоджень».