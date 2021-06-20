Шмигаль розповів, куди уряд планує спрямувати кошти за розмитнені автівки

Отримані гроші пропонується витратити на боротьбу з пандемією

«Кошти від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації Уряд пропонує спрямувати на боротьбу з пандемією. Зокрема, на закупівлю вакцин проти COVID-19. Цього тижня Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про виділення додаткових 1,4 млрд грн на протидію коронавірусу. Оскільки цього тижня почав діяти порядок пільгового розмитнення авто, ми пропонуємо Верховній Раді підтримати ініціативу про спрямування цих коштів, зокрема, на закупівлю вакцин», про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Нанадаємо, що Державна митна служба опублікувала порядок та строки пільгового розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Ці правила набувають чинності 15 червня та стосуються автомобілів, які було ввезено до 2021 року.