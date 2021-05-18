Розмитнення «євроблях». Хто та коли зможе скористатися пільгами

В Україні можна буде розмитнити імпортне авто за зниженими ставками

Президент схвалив пільгове розмитнення автомобілів з європейськими номерами. Хто та коли зможе скористатися податковими преференціями

Епоха «євроблях» добігає кінця: влада подарувала власникам нерозмитнених автомобілів останній шанс, отримати місцеву «прописку» за відносно невеликі гроші. Відповідні закони підписав президент Володимир Зеленський.

Законодавчі зміни помітно полегшують розмитнення імпортних машин. Але цей «щедрий подарунок» від влади має обмежений термін дії. До того ж, далеко не всі зможуть скористатися пільговими ставками.

Хто та коли зможе скористатися податковими пільгами

На пільгове розмитнення відводять 180 днів

Щоб недорого узаконити свого «стального євроконя», треба відповідати достатньо жорстким вимогам. По-перше, автомобіль має бути ввезеним до 31 грудня 2020 року. Всі цьогорічні «євробляхи» під дії пільгового розмитнення не попадають.

По-друге, автомобіль повинен мати двигун, який має екологічний стандарт не нижче «Євро 2». Проте, можна сказати, що це формальна вимога. Адже це дуже застарілий екостандрат. Тож, переважна більшість іномарок, навіть досить старих, відповідає цій вимозі.

По-третє, пільги діють із розрахунку «один автомобіль в одні руки». Тобто, оформити на себе декілька «євроблях» за пільговими ставками не вдасться.

Пільгові ставки розмитнення починають діяти в середині червня 2021 року. Таким чином у власників нерозмитнених автомобілів є місяць, щоб підготувати всі документи.

А на те, щоб скористатися пільгами, влада відвела 180 днів. Дещо більше часу у ветеранів війни на Донбасі – 270 днів.

Скільки доведеться заплатити державі

Закон про розмитнення передбачає 8,5 тисячі гривень «добровільного» внеску

Пільгове розмитнення не означає, що автомобілі можна буде «прописати» в Україні за копійки. Тим, хто захоче скористатися «знижкою» від держави, по-перше, доведеться сплатити в бюджет 8,5 тисячі гривень. Це називається «добровільний внесок».

Зверху цього ще розраховуватимуть суму розмитнення. Для цього в законі прописано спеціальну формулу:

Ставка = Ставка базова + Vе+ Fе.

А тепер давайте розберемо її складові.

Ставка базова – це ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто та становить:

для авто віком від 5 до 9 років – 0 євро;

10 років – 25 євро;

11 років – 50 євро;

12 років – 75 євро;

13 років – 100 євро;

14 років – 125 євро;

15 і більше років – 150 євро.

Vе – ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на коефіцієнт, що становить:

0,25 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб.см. включно;

0,2 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 2001 до 3000 куб.см. включно;

0,25 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 3001 до 4000 куб.см. включно;

0,35 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 4001 до 5000 куб.см. включно;

0,5 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 5000 куб.см.

Fе – ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що становить:

для бензинових та гібридних авто – 0 євро;

для дизельних або напівдизельних – 100 євро.

Вартість розмитнення, як і раніше, розраховується з прив’язкою до віку авто та об’єму двигуна

А тепер для наочності давайте порахуємо на конкретному прикладі. Візьмемо Skoda Octavia, адже ця модель входить до переліку найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні. Та й в цілому ця модель добре відома українським автомобілістам.

Отже, уявимо, що у нас є нерозмитнена Skoda Octavia з 2-літровим дизельним мотором, якій 10 років. Застосовуємо наведену формулу:

Ставка = 25 євро (за вік) + 500 євро (за об’єм двигуна) + 100 євро (за тип пального).

Отже виходить, що розмитнення «нашої» Skoda Octavia коштуватиме приблизно 625 євро + 8,5 тисячі гривень «добровільного» внеску. За курсом станом на 18 травня 2021 року, виходить близько 29,5 тисячі гривень.

Чи варті всі нерозмитнені авто таких грошей? Звісно, що ні. У такому випадку можна буде заплатити лише «добровільний» внесок і відправити «євробляху» на батьківщину.

Кому не пощастило

Пільгами не зможуть скористатися власники автомобілів з російськими номерами

Пільгові ставки розмитнення стосуються не тільки «євроблях», але і «блях», привезених з країн поза межами Європи. Проте одне географічне обмеження все ж таки є: пільги не розповсюджуються на автомобілі, завезені із РФ та з окупованих Росією територій.

Але навіть ті, хто підпадає під митні пільги, у деяких випадках не зможуть ними скористатися. Адже не всі формальні власники таких авто, які знаходяться в Європі, захочуть або зможуть надати українцям всі необхідні документи.

Щоб розмитнити авто в Україні, на нього повинен бути інвойс або купча. Але більшість «євроблях» покупалися за дорученням. І ніякого інвойсу у власників немає. Далі щоб отримати цей документ доведеться розшукати власника автомобіля і переконати його оформити продаж. І тут виникає ще одна проблема.

Оформити угоду купівлі-продажу доведеться за кордоном. Тобто користувач автомобіля повинен буде на цьому авто покинути територію України, в'їхати в країну, де зареєстрований автомобіль, знайти власника, той повинен зняти авто з обліку і оформити угоду.

В умовах пандемії робота зарубіжних органів реєстрації авто може бути обмежена. Все це створює перешкоду для українських громадян, які захочуть піти цим шляхом.

До того ж схема з «євробляхами» передбачала їх реєстрацію на фіктивні фірми, які роздавали довіреності направо і наліво. І відшукати ці фірми буде дуже проблематично. Багато з них вже припинили своє існування.

Таким чином, є ризик, що якась частина користувачів авто на європейських номерах просто не знайдуть колишніх власників свого авто і не зможуть зняти його з обліку.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»