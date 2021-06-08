Власникам «євроблях» нагадали про правила та строки пільгового розмитнення

Українські митники нагадали, коли і як можна розмитнити автомобіль на іноземних номерах

Державна митна служба опублікувала порядок та строки пільгового розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Ці правила набувають чинності 15 червня та стосуються автомобілів, які було ввезено до 2021 року.

Отже, що треба знати:

пільгові ставки розмитнення діятимуть до 10 листопада 2021 року, виключенням є лише машини, які належать ветеранам війни на Донбасі, які зможуть скористатися пільгами до 8 лютого 2022 року;

розмитнити автомобіль, який було ввезено до 31.12.2020, можна на будь-якій регіональній митниці;

для розмитнення треба заповнити митну декларацію чи звернутись до брокера;

вантажні авто мають відповідати екологічним нормам Євро-5, легкові – не нижче Євро-2;

вік автомобілів має бути не менше 5 років;

під пільгове розмитнення не потраплять автомобілі походженням з Російської Федерації;

якщо власник автомобіля порушив терміни вивозу автомобіля, але вивозить або розмитнює його, він має сплатити добровільний внесок в розмірі 8,5 тисячі гривень, у цьому випадку протокол про порушення митних правил закривається;

якщо штраф за порушення вже набув законної сили, цей внесок не звільняє від його сплати;

не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, якщо суд виніс рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили.

Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.