МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці



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Степанов поінформував, що за добу коронавірусна хвороба зафіксована у 235 дітей та у 166 медичних працівників

Кількість людей з пневмоніями за минулий тиждень склала 22 400 осіб, а у липні за тиждень ця цифра становила 4424 особи, - Степанов

Кількість пневмоній збільшилася в п'ять разів порівняно з захворюваністю у липні Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов

«Суттєво збільшилася кількість людей з пневмоніями, за минулий тиждень це 22 400 осіб. Для розуміння, наприклад, тиждень з 13 по 19 липня загалом було пневмоній 4 424, тобто більше ніж у 5 разів зростання», – сказав Степанов.

За словами міністра, загалом зараз зростає не тільки кількість тих, хто захворів на коронавірус, а й кількість госпіталізацій.

Так, за минулу добу госпіталізовано 521 особу, померли 43 людини, серед них – 17-річний хлопець, який мав онкологічне захворювання.

Степанов поінформував, що за добу коронавірусна хвороба зафіксована у 235 дітей та у 166 медичних працівників, загалом за весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіли 16 612 дітей та 17 922 медпрацівники.

Як повідомлялося, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.