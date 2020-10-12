  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова Одеської облдержадміністрації заразився коронавірусом

    • Розсилка
    Максим Куций написав, що на коронавірус зараз хворіють&nbsp;чимало його колег, знайомих, членів родини - Голова Одеської облдержадміністрації заразився коронавірусом
    Максим Куций написав, що на коронавірус зараз хворіють чимало його колег, знайомих, членів родини

    За словами Максима Куцого, він продовжує працювати в дистанційному форматі

    Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заразився коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Куцого, він продовжує працювати в дистанційному форматі.

    «Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність Covid-19», – зазначив голова ОДА.

    Куций написав, що ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста.

    «Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна», – зазначив він.

    Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

    Нагадаємо, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

    Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу –  903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

    Одеса Facebook вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies