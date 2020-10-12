Голова Одеської облдержадміністрації заразився коронавірусом



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Максим Куций написав, що на коронавірус зараз хворіють чимало його колег, знайомих, членів родини

За словами Максима Куцого, він продовжує працювати в дистанційному форматі

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заразився коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Куцого, він продовжує працювати в дистанційному форматі.

«Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність Covid-19», – зазначив голова ОДА.

Куций написав, що ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста.

«Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна», – зазначив він.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

Нагадаємо, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.