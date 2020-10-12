Оперативні дані: в Україні виявлено ще 4420 хворих на коронавірус



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За минулу добу від коронавірусу померли 43 особи

Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 114410

В Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Це на 348 випадків менше, ніж днем раніше (4768). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Нагадаємо, уряд з четверга відправить школярів на довгі канікули з 15 до 30 жовтня включно.

Водночас закладам профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти будуть рекомендувати з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов'язковим виїздом студентів з гуртожитків.

Т.в.о. міністра додав, що дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728). Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Як повідомлялося, у світі на сьогодні коронавірусом заразилося вже 37,7 млн людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 28360010 людей, а кількість померлих зросла до 1 081446 людей.