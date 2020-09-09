Шоумени та лікарі. У Зеленського розповіли, як підбирали кандидатів в мери



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Кравчук упевнена, що найголовніша боротьба розгорнеться у другому турі виборів мера великих міст

Соратники президента радять критиками залишити столичний снобізм при собі

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, як партія президента відбирала кандидатів в мери ключових міст. В інтерв’ю «Главкому» депутатка зазначила:

«Коли ми шукали кандидатів, то, в першу чергу, заміряли не лише їхній стартовий рейтинг, бо з брендом «Слуги народу» ти все одно матимеш його. А дивилися обов’язково на антирейтинг – якщо він умовно складав 50% чи 60%, то зрозуміло, що вище голови не стрибнеш. Плюс нам вдалося зберегти певну «цноту» і не брати до себе діючих мерів».

Кравчук упевнена, що найголовніша боротьба розгорнеться у другому турі виборів мера великих міст.

«Якщо наш кандидат виходить в другий тур, то вже починає грати антирейтинг діючих мерів, що може бути для них дуже небезпечно», – впевнена депутатка.

Кравчук також засудила критиків висунення від «Слуги народу» лікарів та гумористів.

«Я вважаю чистим снобізмом іронізувати, що десь від нас іде якийсь лікар, а там комік, або власник салону краси. А якщо подивитися з точки зору місцевого жителя, то це не просто якийсь лікар, а головний лікар дніпровської лікарні Мечникова, який врятував три тисячі життів солдат (мова про кандидата у мери Сергій Риженка у Дніпрі – «Главком»). Туди стояли черги людей, які приходили здавати кров. Щодо коміка в Одесі, то у Олега Філімонова впізнаваність 80–90%. Тобто у нього вже є стартові можливості, а він ще й, уявіть собі, доктор філологічних наук. А власниця салонів краси з Миколаєва теж зі своєю громадською організацією допомагала підприємцям, її знає весь середній і малий бізнес, всі, хто працює на ринках, і так далі. З Києва дуже легко розвішувати ярлики, але цей столичний снобізм треба залишити при собі», – додає Євгенія Кравчук.