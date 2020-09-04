«Квоти продано». У «Слузі народу» перед місцевими вибори новий скандал (фото)



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иборчий процес стартує вже з 5 вересня 2020 року

Нардепи висловлюють невдоволення списками на місцеві вибори і стверджують, що місця там вже продані

Народні депутати з фракції «Слуга народу» стверджують, що місця до списків на місцеві вибори вже продані.

Про це можна судити з листування в депутатському чаті «Мажори СН», знімки якого опублікував Цензор.нет.

«Слуга народу» висловлюють невдоволення формуванням списків.

Зазначається, що фотограф видання підглянув повідомлення на телефоні нардепа від «Слуги народу» Сергія Литвиненка під час засідання Верховної Ради 3 вересня.

Зокрема, нардеп від «Слуги народу» Ігор Фріс переслав у чат повідомлення народної депутатки від «Батьківщини» Олени Шкрум: «Зеленський пропонує зберегти на посадах усіх осіб, призначених «тимчасово» без конкурсу на державну службу під час карантину».

Далі нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко повідомив, що він тепер значиться «ворогом» через пропозиції щодо формування списків на місцеві вибори.

Його колега з фракції Сергій Нагорняк у відповідь запропонував провести окрему зустріч президента Володимира Зеленського і мажоритарників від «Слуги народу», щоб «поговорити чесно».

Нардепка від «Слуги народу» Марія Мезенцева поцікавилася: «А де наша квота гарантована?».

На це Нагорняк відповів їй: «Маша, її вже продано. Як тільки призначили кураторів, місцеві князьки з «баблом» поїхали до них за прапорами».

Нагорняк також переслав у чат інше повідомлення: «Поки спрацювали два методи – йти шепотітися в ОПУ і виходити з публічною заявою».

На це абонент «ДеАндрТерноп» (Богданець Андрій обраний від «Слуги народу» по 163-му округу в Тернопільській області) відповів, що хоч і квота гарантована, але переглядається керівником обласного осередку.

«У нас понад 100 мажорів. Кожен незадоволений. Невже ми не можемо об'єднатися для досягнення спільної мети?» – додав він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.