Джентльмен-шоу. Список кандидатів у мери, яких висуває «Слуга народу»стаття
У понеділок президентська сила затвердить своїх кандидатів у міські голови. Хто ці люди?
Пропрезидентська партія «Слуга народу» напередодні з’їзду, який відбудеться в понеділок, 31 серпня, визначилась зі своїми кандидатами в мери обласних центрів. Деякі з цих кандидатів вже були презентовані і вони вже фактично розпочали виборчу кампанію, щодо деяких офіційна інформація пролунає на з’їзді. В розпорядженні «Главкома» є майже повний попередній список кандидатів в міські голови від «слуг». Досі точаться дискусії щодо претендентів на голови Львова та Хмельницького, але джерела в партії визнають, що шансів у будь-якого з її кандидатів в цих містах – обмаль.
Проте співрозмовники в «Слузі народу» запевняють, що у їхніх кандидатів є реальні шанси поборотись за перемогу в таких обласних центрах як Чернігів, Суми, Полтава, Рівне, Херсон, Миколаїв та Дніпро. Також для «слуг» принципово перемогти на Батьківщині президента – Кривому Розі. Хоча попередньо точилися розмови, що на посаду мера цього міста буде претендувати «кварталівець» Юрій Корявченков, «слуги» зробили ставку на директора підприємства олігарха Ріната Ахметова – Центрального гірно-збагачувального комбінату – Дмитра Шевчика.
Тож попередній список кандидатів від «слуг» на керівництво обласними центрами, який має бути затверджений на з’їзді виглядає так.
Вінниця – Сергій Борзов
голова Вінницької облдержадміністрації, ексголова Державного управління справами
Дніпро – Сергій Риженко
головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, зараз є депутатом облради від Блоку Порошенка «Солідарність»
Житомир – Віктор Євдокимов
ректор державного політехничного університету «Житомирська політехніка», очолює обласний осередок партії «Наш край»
Запоріжжя – Віталій Тишечко
депутат Запорізької міськради, позафракційний
Івано-Франківськ – Олександр Богачов
директор будівельної компанії «Мельник»
Київ – Ірина Верещук
народний депутат від «Слуги народу», ексмер Рави-Руської
Кропивницький – Ольга Ковальова-Алокілі
банкір
Луцьк – Роман Бондарук
голова міської організації «Слуги народу»
Миколаїв – Тетяна Домбровська
підприємець, голова ГО «Майбутнє Миколаєва»
Одеса – Олег Філімонов
комік, колишній учасник «Джентльмен-шоу»
Полтава – Сергій Іващенко
забудовник, президент спортивного клубу «Полтава»
Рівне – Віталій Коваль
голова Рівненської облдержадміністрації
Суми – Тетяна Рябуха
народний депутат від «Слуги народу»
Тернопіль – Віктор Гевко
комік, автор та актор шоу «Країна У» виробництва студії «95 квартал»
Ужгород – Віктор Щадей
депутат Ужгородської міської ради, висувався від «Батьківщини»
Харків – Олексій Кучер
голова Харківської облдержадміністрації
Херсон – Юрій Кирилов
ректор Херсонського державного аграрного університету, був депутатом Херсонської міськради від «Європейської солідарності»
Черкаси – Віталій Ільченко
власник групи компаній з виробництва агрохімії «Укравіт»
Чернівці – Віталій Другановський
підприємець-ресторатор, голова обласної організації партії «Слуга народу»
Чернігів – Юрій Тарасовець
бізнесмен, очолював місцевий осередок партії «Удар»
Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» у понеділок, 31 серпня проведе з’їзд. Порядок денний заходу включає:
- ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року,
- презентацію відповідної програми партії,
- представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів та представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.
Павло Вуєць, «Главком»