  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Джентльмен-шоу. Список кандидатів у мери, яких висуває «Слуга народу»

    стаття
    • Павло Вуєць
    • Розсилка
    Представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів від партії&nbsp;&laquo;Слуга народу&raquo; відбудеться 31 серпня 2020 року - Джентльмен-шоу. Список кандидатів у мери, яких висуває «Слуга народу»
    Представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів від партії «Слуга народу» відбудеться 31 серпня 2020 року
    фото з відкритих джерел

    У понеділок президентська сила затвердить своїх кандидатів у міські голови. Хто ці люди?

    Пропрезидентська партія «Слуга народу» напередодні з’їзду, який відбудеться в понеділок, 31 серпня, визначилась зі своїми кандидатами в мери обласних центрів. Деякі з цих кандидатів вже були презентовані і вони вже фактично розпочали виборчу кампанію, щодо деяких офіційна інформація пролунає на з’їзді. В розпорядженні «Главкома» є майже повний попередній список кандидатів в міські голови від «слуг». Досі точаться дискусії щодо претендентів на голови Львова та Хмельницького, але джерела в партії визнають, що шансів у будь-якого з її кандидатів в цих містах – обмаль.

    Проте співрозмовники в «Слузі народу» запевняють, що у їхніх кандидатів є реальні шанси поборотись за перемогу в таких обласних центрах як Чернігів, Суми, Полтава, Рівне, Херсон, Миколаїв та Дніпро. Також для «слуг» принципово перемогти на Батьківщині президента – Кривому Розі. Хоча попередньо точилися розмови, що на посаду мера цього міста буде претендувати «кварталівець» Юрій Корявченков, «слуги» зробили ставку на директора підприємства олігарха Ріната Ахметова – Центрального гірно-збагачувального комбінату – Дмитра Шевчика.   

    Тож попередній список кандидатів від «слуг» на керівництво обласними центрами, який має бути затверджений на з’їзді виглядає так.

    Вінниця – Сергій Борзов
    голова Вінницької облдержадміністрації, ексголова Державного управління справами

    Дніпро – Сергій Риженко
    головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, зараз є депутатом облради від Блоку Порошенка «Солідарність»

     
    Житомир – Віктор Євдокимов
    ректор державного політехничного університету «Житомирська політехніка», очолює обласний осередок партії «Наш край»

    Запоріжжя – Віталій Тишечко
    депутат Запорізької міськради, позафракційний

    Івано-Франківськ – Олександр Богачов
    директор будівельної компанії «Мельник»

    Київ – Ірина Верещук
    народний депутат від «Слуги народу», ексмер Рави-Руської

    Кропивницький – Ольга Ковальова-Алокілі
    банкір

    Луцьк – Роман Бондарук
    голова міської організації «Слуги народу»

    Миколаїв – Тетяна Домбровська
    підприємець, голова ГО «Майбутнє Миколаєва»

    Одеса – Олег Філімонов
    комік, колишній учасник «Джентльмен-шоу»

    Полтава – Сергій Іващенко
    забудовник, президент спортивного клубу «Полтава»

    Рівне – Віталій Коваль
    голова Рівненської облдержадміністрації

    Суми – Тетяна Рябуха
    народний депутат від «Слуги народу»

    Тернопіль – Віктор Гевко
    комік, автор та актор шоу «Країна У» виробництва студії «95 квартал»

    Ужгород – Віктор Щадей
    депутат Ужгородської міської ради, висувався від «Батьківщини»

    Харків – Олексій Кучер
    голова Харківської облдержадміністрації

    Херсон – Юрій Кирилов
    ректор Херсонського державного аграрного університету, був депутатом Херсонської міськради від «Європейської солідарності»

    Черкаси – Віталій Ільченко
    власник групи компаній з виробництва агрохімії «Укравіт»

    Чернівці – Віталій Другановський
    підприємець-ресторатор, голова обласної організації партії «Слуга народу»

    Чернігів – Юрій Тарасовець
    бізнесмен, очолював місцевий осередок партії «Удар»

    Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» у понеділок, 31 серпня проведе з’їзд. Порядок денний заходу включає:

    • ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року,
    • презентацію відповідної програми партії,
    • представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів та представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

    Павло Вуєць, «Главком»

    Полтава Суми Київ вибори депутат Дніпро Вінниця партії Кропивницький Житомир Луцьк Ужгород Рівне Херсон Чернігів партія Слуга народу Ірина Верещук Роман Бондарук Юрій Корявченков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ