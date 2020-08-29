Джентльмен-шоу. Список кандидатів у мери, яких висуває «Слуга народу» стаття

Представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів від партії «Слуга народу» відбудеться 31 серпня 2020 року фото з відкритих джерел

У понеділок президентська сила затвердить своїх кандидатів у міські голови. Хто ці люди?

Пропрезидентська партія «Слуга народу» напередодні з’їзду, який відбудеться в понеділок, 31 серпня, визначилась зі своїми кандидатами в мери обласних центрів. Деякі з цих кандидатів вже були презентовані і вони вже фактично розпочали виборчу кампанію, щодо деяких офіційна інформація пролунає на з’їзді. В розпорядженні «Главкома» є майже повний попередній список кандидатів в міські голови від «слуг». Досі точаться дискусії щодо претендентів на голови Львова та Хмельницького, але джерела в партії визнають, що шансів у будь-якого з її кандидатів в цих містах – обмаль.

Проте співрозмовники в «Слузі народу» запевняють, що у їхніх кандидатів є реальні шанси поборотись за перемогу в таких обласних центрах як Чернігів, Суми, Полтава, Рівне, Херсон, Миколаїв та Дніпро. Також для «слуг» принципово перемогти на Батьківщині президента – Кривому Розі. Хоча попередньо точилися розмови, що на посаду мера цього міста буде претендувати «кварталівець» Юрій Корявченков, «слуги» зробили ставку на директора підприємства олігарха Ріната Ахметова – Центрального гірно-збагачувального комбінату – Дмитра Шевчика.

Тож попередній список кандидатів від «слуг» на керівництво обласними центрами, який має бути затверджений на з’їзді виглядає так.

Вінниця – Сергій Борзов голова Вінницької облдержадміністрації, ексголова Державного управління справами

Дніпро – Сергій Риженко головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, зараз є депутатом облради від Блоку Порошенка «Солідарність»

Житомир – Віктор Євдокимов ректор державного політехничного університету «Житомирська політехніка», очолює обласний осередок партії «Наш край»

Запоріжжя – Віталій Тишечко депутат Запорізької міськради, позафракційний

Івано-Франківськ – Олександр Богачов директор будівельної компанії «Мельник»

Київ – Ірина Верещук народний депутат від «Слуги народу», ексмер Рави-Руської

Кропивницький – Ольга Ковальова-Алокілі банкір

Луцьк – Роман Бондарук голова міської організації «Слуги народу»

Миколаїв – Тетяна Домбровська підприємець, голова ГО «Майбутнє Миколаєва»

Одеса – Олег Філімонов комік, колишній учасник «Джентльмен-шоу»

Полтава – Сергій Іващенко забудовник, президент спортивного клубу «Полтава»

Рівне – Віталій Коваль голова Рівненської облдержадміністрації

Суми – Тетяна Рябуха народний депутат від «Слуги народу»

Тернопіль – Віктор Гевко комік, автор та актор шоу «Країна У» виробництва студії «95 квартал»

Ужгород – Віктор Щадей депутат Ужгородської міської ради, висувався від «Батьківщини»

Харків – Олексій Кучер голова Харківської облдержадміністрації

Херсон – Юрій Кирилов ректор Херсонського державного аграрного університету, був депутатом Херсонської міськради від «Європейської солідарності»

Черкаси – Віталій Ільченко власник групи компаній з виробництва агрохімії «Укравіт»

Чернівці – Віталій Другановський підприємець-ресторатор, голова обласної організації партії «Слуга народу»

Чернігів – Юрій Тарасовець бізнесмен, очолював місцевий осередок партії «Удар» Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» у понеділок, 31 серпня проведе з’їзд. Порядок денний заходу включає: ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року, презентацію відповідної програми партії, представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів та представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Павло Вуєць, «Главком»