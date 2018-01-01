Штаб АТО показав, як десантники під Авдіївкою святкували Новий рік

Пости сил АТО в новорічну ніч були підсилені, зважаючи на «алкогольний героїзм» російських найманців

На новорічних столах в українських десантників, як дислокуються в районі Авдіївської промзони, був салат «Олів’є» та шашлики, проте всі бійці в повній бойові готовності. «Новорічна ніч. Промислова зона. Авдіївка. Замість так довгоочікуваного снігу – мрячить дощ. Упав густий туман... Лунають поодинокі постріли, великий



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Десантники в районі Авдіївки смажили на Новий рік шашлики

Пости сил АТО в новорічну ніч були підсилені, зважаючи на «алкогольний героїзм» російських найманців

На новорічних столах в українських десантників, як дислокуються в районі Авдіївської промзони, був салат «Олів’є» та шашлики, проте всі бійці в повній бойові готовності.

«Новорічна ніч. Промислова зона. Авдіївка. Замість так довгоочікуваного снігу – мрячить дощ. Упав густий туман... Лунають поодинокі постріли, великий калібр... Противник періодично веде хаотичний вогонь, побоюючись, що українські десантники можуть піти в наступ... Так, російські окупанти бояться та з повагою ставляться до десанту, який тримає оборону в цьому відповідальному та одному з найспекотніших районів оборони Донбасу від кремлівських найманців», - розповіли у прес-центрі штабу АТО.

Військові пояснюють, що попри Новий рік, на опорних пунктах – звичайна бойова робота.

«Але пости підсилені, зважаючи на «алкогольний героїзм» російських найманців та можливі провокації. Попри постійну напругу, на святкових столах традиційне «Олів’є» та навіть шашлики, проте всі в повній бойовій готовності», - резюмували у штабі.

Нагадаємо, 31 грудня російсько-терористичні війська сім разів порушили режим тиші, одного бійця АТО було поранено.

Варто зазначити, що станом на 18.00 неділі вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу.