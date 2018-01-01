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    Штаб АТО показав, як десантники під Авдіївкою святкували Новий рік

    Пости сил АТО в новорічну ніч були підсилені, зважаючи на «алкогольний героїзм» російських найманців
    На новорічних столах в українських десантників, як дислокуються в районі Авдіївської промзони, був салат «Олів’є» та шашлики, проте всі бійці в повній бойові готовності. «Новорічна ніч. Промислова зона. Авдіївка. Замість так довгоочікуваного снігу – мрячить дощ. Упав густий туман... Лунають поодинокі постріли, великий
    • Сьогодні, 07:58
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    Десантники в районі Авдіївки смажили на Новий рік шашлики
    Десантники в районі Авдіївки смажили на Новий рік шашлики

    Пости сил АТО в новорічну ніч були підсилені, зважаючи на «алкогольний героїзм» російських найманців

    На новорічних столах в українських десантників, як дислокуються в районі Авдіївської промзони, був салат «Олів’є» та шашлики, проте всі бійці в повній бойові готовності.

    «Новорічна ніч. Промислова зона. Авдіївка. Замість так довгоочікуваного снігу – мрячить дощ. Упав густий туман... Лунають поодинокі постріли, великий калібр... Противник періодично веде хаотичний вогонь, побоюючись, що українські десантники можуть піти в наступ... Так, російські окупанти бояться та з повагою ставляться до десанту, який тримає оборону в цьому відповідальному та одному з найспекотніших районів оборони Донбасу від кремлівських найманців», - розповіли у прес-центрі штабу АТО.

    Військові пояснюють, що попри Новий рік, на опорних пунктах – звичайна бойова робота.

    «Але пости підсилені, зважаючи на «алкогольний героїзм» російських найманців та можливі провокації. Попри постійну напругу, на святкових столах традиційне «Олів’є» та навіть шашлики, проте всі в повній бойовій готовності», - резюмували у штабі.

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    Штаб АТО показав, як десантники під Авдіївкою святкували Новий рік
    Штаб АТО показав, як десантники під Авдіївкою святкували Новий рік
    Штаб АТО показав, як десантники під Авдіївкою святкували Новий рік
    Штаб АТО показав, як десантники під Авдіївкою святкували Новий рік

    Нагадаємо, 31 грудня російсько-терористичні війська сім разів порушили режим тиші, одного бійця АТО було поранено.

    Варто зазначити, що станом на 18.00 неділі вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу.

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