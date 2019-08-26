У бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону «Айдар» Тихий



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Командир взводу 24-го батальйону «Айдар» з позивним Тихий

Взводний «Айдару» загинув в результаті обстрілу з кулемета або снайпера під окупованою Горлівкою

У неділю, 25 серпня, поблизу окупованого міста Горлівка загинув командир взводу 24-го батальйону «Айдар» 53-ї механізованої бригади Олександр (позивний Тихий)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Чудова людина, воїн, громадянин. Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув в результаті обстрілу з кулемета і (або) снайпера під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети», - зазначив журналіст.

За його даними, у неділю також загинув ще один військовослужбовець - кульове поранення, згідно з офіційним висновком - небойові втрати.

«Окрім того, 25 серпня отримали бойові поранення два бійця 24-ї бригади - їх обстріляли з автоматичного гранатомета в Мар'їнці. І ще один воїн поранений в 72-й бригаді», - додав Бутусов.

Згідно з наявною у нього інформацією, у серпні 2019 року на Донбасі вже загинули 14 українських воїнів.

Нагадаємо, у неділю станом на 18:00 російські окупанти від початку доби здійснили сім обстрілів на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.

Відомо, що загиблий - 20-річний морпіх з Тернопільщини Віталій Собко.