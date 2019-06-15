Штаб ООС оприлюднив фотофіксацію за фактом обстрілу сторожового містечка Борівське



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Збройні формування РФ з напрямку Первомайська у напрямку східної околиці Борівського здійснили обстріл з артилерійсьої системи калібру 152 мм

Мобільна група української сторони СЦКК 13 червня здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу ділянки місцевості на східній околиці населеного пункту Борівське, Сєверодонецького району, Луганської області. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

«13 червня, приблизно 00:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Первомайськ у напрямку східної околиці населеного пункту Борівське здійснили обстріл з артилерійсьої системи калібру 152 мм», - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що зазначене озброєння заборонено Мінськими домовленостями.

У ході здійснення фотофіксації мобільна група української сторони СЦКК встановила місця вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм з дистанційним підривником.

«Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації згадати про всі норми гуманітарного права та припинити нехтувати Мінськими домовленостями. Російсько-окупаційні війська вкотре демонструють своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню, свідоме порушення та невиконання Мінських домовленостей», - підсумовується у повідомленні.

Як повідомлялось, Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський провів зустріч із членом наглядової ради «Атлантичної ради» генералом США у відставці Девідом Петреусом та директором Євразійського центру «Атлантичної ради» паном Джоном Хербстом. Членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі. Зокрема, продемонстровані захоплені у противника окремі зразки озброєння та військової техніки, що застосовується російськими окупаційними силами на території Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 червня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.



