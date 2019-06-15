Район проведення ООС відвідав американський генерал



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Скріншот з відео: facebook.com/Операція об'єднаних сил

Членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі

Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський провів зустріч із членом наглядової ради «Атлантичної ради» генералом США у відставці Девідом Петреусом та директором Євразійського центру «Атлантичної ради» паном Джоном Хербстом. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Під час зустрічі, командувач операції Об’єднаних сил поінформував високих гостей щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

Крім того, членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі. Зокрема, продемонстровані захоплені у противника окремі зразки озброєння та військової техніки, що застосовується російськими окупаційними силами на території Луганської та Донецької областей.

Делегація США також відвідала населений пункт Авдіївка, де відбулася зустріч із війьськовослужбовцями ЗС України, що виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення з противником.

Також, член наглядової ради «Атлантичної ради» генерал США у відставці Девід Петреус та директор Євразійського центру «Атлантичної ради» пан Джон Хербст побували у Авдіївці біля «Меморіалу на честь загиблих українських військових».