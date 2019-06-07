Шторм «Мігель» біля французького узбережжя перекинув рятувальний човен, є загиблі



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Рятувальний човен перекинувся приблизно за 800 метрів від берега Фото: AFP

«На човні був екіпаж з семи осіб, троє рятувальників загинули», – заявив мер міста Ле-Сабль-д'Олонн

В Атлантичному океані біля західного узбережжя Франції під час шторму перекинувся рятувальний човен, в результаті троє членів екіпажу загинули.

Про це повідомляє BBC.

Загиблі були частиною команди з семи осіб, яка прийшла на допомогу іншому човну, що потрапив в біду під час шторму «Мігель», яким накрило цей район.

Вітер до 147 км/год раніше спостерігався у північній Іспанії. У Франції найсильніша швидкість вітру, яка була зафіксована, - 129 км/год.

Повідомляється, що команда морської рятувальної служби SNSM прийшла на допомогу рибальському човну в біді і перекинулася приблизно за 800 метрів від берега.

«На човні був екіпаж з семи осіб, троє рятувальників загинули», – заявив мер міста Ле-Сабль-д'Олонн Яннік Моро.

До слова, в індійському штаті Уттар-Прадеш через піщану бурю загинули щонайменше 19 осіб і 48 осіб постраждали.

Джерело: Європейська правда