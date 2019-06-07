Піщані бурі в Індії вбили 19 осіб



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Піщану бурю супроводжував шквалистий вітер та блискавки

Найбільшу кількість загиблих зафіксували в місті Майнпурі

В індійському штаті Уттар-Прадеш минулої доби через піщану бурю загинули щонайменше 19 осіб і 48 осіб постраждали. Про це 7 червня пише India Today.

Зазначається, що низку регіонів штату накрили сильні піщані бурі. Їх супроводжували шквалистий вітер і удари блискавок. Найбільшу кількість загиблих зафіксували в місті Майнпурі.

Представники місцевої влади відправили комісію в постраждалі райони для надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, раніше піщана буря накрила Єгипет. Влада країни попросила громадян не залишати без потреби своїх домівок.

Також повідомлялося, що на початку травня цього року індійськими штатами в Уттар-Прадеш і Раджастхан прокотилася потужна піщана буря з ураганом. Тоді через стихію загинули 143 людини.