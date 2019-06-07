  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Піщані бурі в Індії вбили 19 осіб

    • Розсилка
    Піщану бурю супроводжував шквалистий вітер та блискавки - Піщані бурі в Індії вбили 19 осіб
    Піщану бурю супроводжував шквалистий вітер та блискавки

    Найбільшу кількість загиблих зафіксували в місті Майнпурі

    В індійському штаті Уттар-Прадеш минулої доби через піщану бурю загинули щонайменше 19 осіб і 48 осіб постраждали. Про це 7 червня пише India Today.

    Зазначається, що низку регіонів штату накрили сильні піщані бурі. Їх супроводжували шквалистий вітер і удари блискавок. Найбільшу кількість загиблих зафіксували в місті Майнпурі.

    Представники місцевої влади відправили комісію в постраждалі райони для надання допомоги постраждалим.

    Нагадаємо, раніше піщана буря накрила Єгипет. Влада країни попросила громадян не залишати без потреби своїх домівок.

    Також повідомлялося, що на початку травня цього року індійськими штатами в Уттар-Прадеш і Раджастхан прокотилася потужна піщана буря з ураганом. Тоді через стихію загинули 143 людини.

    Читайте також
    стихійні лиха Єгипет Індія вітер ураган влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ