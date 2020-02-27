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    Штурм міськради в Жмеринці: затримано 19 осіб

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    Наслідки заворушень у міській раді Жмеринки - Штурм міськради в Жмеринці: затримано 19 осіб
    Наслідки заворушень у міській раді Жмеринки
    Фото: Нацполіція

    Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі

    Поліція відкрила дві кримінальні справи і затримала 19 чоловік в результаті штурму міської ради в Жмеринці (Вінницька область).

    Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

    Повідомляється, що серед затриманих 19 учасників заворушень - лідери громадських об'єднань «Едельвейс» та «Національні дружини».

    Справи відкриті за двома статтями: ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

    Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.

    «У результаті протиправних дій вісім поліцейських з тілесними ушкодженнями звернулися за медичною допомогою, троє з них - госпіталізовані. Моя позиція як керівника відомства чітка і принципова: молоді люди, які застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та у поліцейських при виконанні службових обов'язків, будуть нести кримінальну відповідальність», - повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

    Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, у Жмеринці Вінницької області близько 20 чоловік в масках намагалися потрапити в приміщення міської ради. У ході зіткнень постраждали 8 поліцейських і цивільних 4.

    кримінал Вінниччина Національні дружини поліція Ігор Клименко
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