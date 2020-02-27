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    У Жмеринці ватага молодиків штурмувала міську раду, затримано 11 осіб

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    <span>Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері, меблі і побили вікна</span> - У Жмеринці ватага молодиків штурмувала міську раду, затримано 11 осіб
    Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері, меблі і побили вікна
    Фото: vn.npu.gov.ua

    Під час зіткнень постраждало восьмеро поліцейських і четверо цивільних

    У Жмеринці Вінницької області близько 20 осіб у масках намагалися потрапити до приміщення міської ради. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області.

    Повідомляється, що пройти до зали чоловікам завадила поліція.

    «Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна. За вчинення хуліганських дій поліцейські затримали та доставили до відділу поліції 11 осіб», - йдеться у повідомленні.

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    У Жмеринці ватага молодиків штурмувала міську раду, затримано 11 осіб
    У Жмеринці ватага молодиків штурмувала міську раду, затримано 11 осіб

    За попередньою інформацією, під час заворушень постраждали 12 людей - восьмеро поліцейських і четверо цивільних.

    Наразі правоохоронці встановлюють особи затриманих, на місці подій працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину.

    Про мотиви такого вчинку затриманих правоохоронці не повідомляють.

    міськрада бійка напад Вінниччина поліція
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