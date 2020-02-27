У Жмеринці ватага молодиків штурмувала міську раду, затримано 11 осіб
Під час зіткнень постраждало восьмеро поліцейських і четверо цивільних
У Жмеринці Вінницької області близько 20 осіб у масках намагалися потрапити до приміщення міської ради. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області.
Повідомляється, що пройти до зали чоловікам завадила поліція.
«Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна. За вчинення хуліганських дій поліцейські затримали та доставили до відділу поліції 11 осіб», - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, під час заворушень постраждали 12 людей - восьмеро поліцейських і четверо цивільних.
Наразі правоохоронці встановлюють особи затриманих, на місці подій працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину.
Про мотиви такого вчинку затриманих правоохоронці не повідомляють.