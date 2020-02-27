Під Уманню злодюжки на ходу грабували автівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Умані затримали банду дорожніх грабіжників

Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів

Поліція затримала угруповання дорожніх грабіжників під Уманню в Черкаській області. Про це повідомляє пресслужба поліції області у четвер, 27 лютого.

Правоохоронці затримали зловмисників напередодні вночі. У банду входили чоловік і дві жінки.

«Зловмисники використовували потужний автомобіль іноземного виробництва і діяли за чітко спланованою схемою. Одна з жінок керувала автомобілем, тримала дистанцію між фурою і легковиком. Чоловік, під час руху, проникав у причіп вантажівки і викидав товар на дорогу. Жінки їхали слідом і збирали товар у свій автомобіль», - сказано в повідомленні.

Угруповання затримали. При огляді, в їхньому автомобілі поліцейські знайшли викрадений з вантажівки товар. Крім того, в автомобілі було виявлено обріз мисливської рушниці та патрони до нього.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території області.