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    Під Уманню злодюжки на ходу грабували автівки

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    <span>В Умані затримали банду дорожніх грабіжників</span> - Під Уманню злодюжки на ходу грабували автівки
    В Умані затримали банду дорожніх грабіжників

    Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів

    Поліція затримала угруповання дорожніх грабіжників під Уманню в Черкаській області. Про це повідомляє пресслужба поліції області у четвер, 27 лютого.

    Правоохоронці затримали зловмисників напередодні вночі. У банду входили чоловік і дві жінки.

    «Зловмисники використовували потужний автомобіль іноземного виробництва і діяли за чітко спланованою схемою. Одна з жінок керувала автомобілем, тримала дистанцію між фурою і легковиком. Чоловік, під час руху, проникав у причіп вантажівки і викидав товар на дорогу. Жінки їхали слідом і збирали товар у свій автомобіль», - сказано в повідомленні.

    Угруповання затримали. При огляді, в їхньому автомобілі поліцейські знайшли викрадений з вантажівки товар. Крім того, в автомобілі було виявлено обріз мисливської рушниці та патрони до нього.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

    Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території області.

     

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