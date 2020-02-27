У Бердянську чоловік попросився в СІЗО, щоб «відпочити від сім’ї»



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За хибний виклик чоловікові виписали штраф

У місті Бердянськ Запорізької області чоловік викликав поліцію і попрохав правоохоронців закрити його в ізоляторі, щоб він там міг відпочити від своєї сім’ї.

Як пише місцеве видання Бердянськ 24, адміністративні протоколи за цей та інші хибні виклики поліції розглянули на черговій адміністративній комісії у місті.

Зазначається, що ще один чоловік повідомив правоохоронців, що його дружину утримують в гаражі. Після перевірки цей факт не підтвердився.

Інший виклик наряду стосувався викрадення автомобіля, хоча відповідачка транспортного засобу не мала і заявила, що поліцію не викликала.

В усіх випадках відповідачі не з’явились, тому адміністративна комісія застосувала штрафні санкції, які в даному випадку становлять 119 гривень.

Також нагадаємо, що у Запоріжжі вбили кримінального авторитета.

