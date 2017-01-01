Шуфрич консультує уряд Угорщини щодо відносин з Україною

Відбулася зустріч Нестора Шуфрича з віце-прем’єр-міністром Угорщини Жолтом Шем’єном

Уряд Угорщини консультується з колишнім членом Опозиційного блоку Нестором Шуфричем про проблеми у відносинах з Україною, зокрема про український освітній закон. Про офіційну зустріч між віце-прем’єр-міністром Угорщини Жолтом Шем’єном та Нестором Шуфричем, теперішнім членом партії «За життя» Вадима Рабіновича,



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Нестор Шуфрич

Відбулася зустріч Нестора Шуфрича з віце-прем’єр-міністром Угорщини Жолтом Шем’єном

Уряд Угорщини консультується з колишнім членом Опозиційного блоку Нестором Шуфричем про проблеми у відносинах з Україною, зокрема про український освітній закон.

Про офіційну зустріч між віце-прем’єр-міністром Угорщини Жолтом Шем’єном та Нестором Шуфричем, теперішнім членом партії «За життя» Вадима Рабіновича, повідомляється на сайті уряду Угорщини.

У прес-релізі зазначено, що під час зустрічі Шуфрич та Жолт Шем’єн, який відповідає за національну політику Угорщини, торкнулися питань, пов'язаних з українсько-угорськими відносинами, питань угорців в Україні та українського громадянства.

«Сторони погодились стосовно права громадян на вільний вибір кількох громадянств та захисту прав меншин», - йдеться у повідомленні на сайті уряду Угорщини.

Зазначимо, що це не перша зустріч Шуфрича з віце-прем'єр-міністром Угорщини. Так, у вересні цього року Шуфрич на запрошення уряду Угорщини відвідав відкриття чергової сесії Угорського парламенту та мав зустріч з Жолтом Шем’єном, під час якої обговорювалась нова редакція закону України «Про освіту», проти якої виступає Угорщина.

Як відомо, Шуфрич прийняв запрошення нардепа від цієї ж фракції Вадима Рабіновича вступити в його партію «За життя».

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Одним із пунктів закону «Про освіту» стала умова переведення шкільної освіти в Україні після початкових класів винятково на українську мову. Це викликало обурення у представників окремих меншин переважно на Західній Україні. На їх підтримку виступили уряди Румунії і Угорщини.

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Джерело: Європейська правда