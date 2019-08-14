Шуфрич пояснив, чому його політсила принципово говоритиме в Раді російською



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні Підготовчої депутатської групи Вадим Рабінович виступав недержавною мовою

«Наша фракція в залі виступатиме тією мовою, якою буде зручно говорити народним депутатам України», - сказав Шуфрич

Депутати фракції партії «Опозиційна платформа - За життя» виступатимуть у Верховній Раді тією мовою, якою їм зручно. Про це заявив представник політсили Нестор Шуфрич на брифінгу в середу.

«Наша фракція в залі виступатиме тією мовою, якою буде зручно говорити народним депутатам України. Це і принципова позиція фракції, і власна ініціатива народних депутатів, це і свого роду наш протест щодо того, що сьогодні відбувається в сфері використання російської та угорської мов, і румунської, і багатьох інших», - сказав Шуфрич, якого цитує Укрінформ.

За словами нардепа, таким чином представники їхньої політсили «захищають права наших громадян».

При цьому Шуфрич зазначив, що їхні депутати ретельно дотримуватимуться законів і Регламенту щодо мовного питання.

«Але щоб зараз не дискутувати і не політизувати це питання, Регламентом Верховної Ради гарантується право використовувати будь-яку мову в усіх сферах в разі, якщо про це заздалегідь поінформований секретаріат», - уточнив політик.

Шуфрич зазначив, що секретаріат в такому разі зобов'язаний забезпечити об'єктивний переклад державною мовою.

Нагадаємо, в середу, 14 серпня, відбулось чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів. Під час обговорення складу представників від «Опозиційної платформи – За життя» Ірина Геращенко зробила зауваження, що Вадим Рабінович виступає недержавною мовою.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сказав, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити російською мовою і заповнювати нею документи.