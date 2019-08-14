Рабінович проти Разумкова. Перший мовний скандал у Раді



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Дмитро Разумков підтримав позицію Ірини Геращенко і пообіцяв вимикати мікрофон, якщо Вадим Рабінович буде виступати російською мовою

В середу, 14 серпня, відбулось чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів. Під час обговорення складу представників від «Опозиційної платформи – За життя» Ірина Геращенко зробила зауваження, що Вадим Рабінович виступає недержавною мовою.

«Я хочу нагадати, що у нас вступив в дію закон про мову. Ми просимо вас українською мовою виступати під час роботи погоджувальної групи», - звернулась Геращенко.

На що Рабінович з’ясувати це питання по закону. «В законах це не сказано», - зазначив представник ОПЗЖ.

Слід зазначити, що в законі «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який набув чинності 16 липня 2019 року, зазначено, що обов’язково застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків повинні президент, члени уряду.., депутати Ради Криму та місцеві депутати (ст.9). Тобто в самому законі про народних депутатів Верховної Ради нічого не йдеться.

Регламент Верховної Ради ст.2 п.3: Мовою роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб є державна мова.

Дмитро Разумков у відповідь заявив, що вимога спілкування українською мовою передбачена в Регламенті Верховної Ради. «Тут Ірина має рацію», - сказав представник «Слуги народу».

«В якому пункті Регламенту це зазначено», - не відступав Рабінович.

Він Разумкову запропонував пізніше з’ясувати цей момент.

Через 40 хвилини Рабінович повернувся до цього питання.

«Дмитре Олександровичу, мої виборці в основному говорять російською мовою. Що стосується закону про регламент, який ви мені зачитали, він стосується Верховної Ради, а ми з вами ще не Верховна Рада. Я звичайно співчуваю, але ми ще не Верховна Рада. Якщо ми йдемо по закону про регламент, то повинен бути перекладач», - відстоював свою позицію представник ОПЗЖ.

На що Разумков зазначив, що Рабінович - чинний народний депутат і тому на нього розповсюджується дія закону про Регламент.

«Це ще мені можна використовувати різну мову. А вам усе ж таки… Давайте притримуватись Регламенту», - сказав новообраний депутат від «Слуги народу».

«Тоді давайте поставимо перекладача. Це сказано в законі про регламент. А якщо ми не будемо відходити у ті дурниці, які я від Блоку Порошенка чую 4 роки…», - нарікав Рабінович.

Закон про мову : «Іноземець або особа без громадянства може виступати на засіданнях Верховної Ради, її органів іншою мовою. Синхронний або послідовний переклад такого виступу державною мовою в обов’язковому порядку забезпечує Апарат Верховної Ради. Промова чи її частина, виголошена іншою мовою, ніж державна, на засіданні Верховної Ради, комітету Верховної Ради, тимчасової спеціальної комісії чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, подається у стенограмі відповідного засідання у перекладі державною мовою».

В результаті Дмитро Разумков за пропозиції Геращенко попередив, що буде вимикати мікрофони, якщо будуть виступати не державною мовою.

«Якщо ми будемо далі порушувати регламент, я буду вимушений звертатись до апарату і просити вимикати мікрофон», - сказав наприкінці дискусії Разумков.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Рада прийняла закон про мову. В фінальному варіанті з нього прибрали норму, яка прирівнювала публічну неповагу до мови до наруги над державними символами і запроваджувала би штраф і тюремного ув'язнення. Також прибрали вимоги застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків щодо керівництва ВР та нардепів.