Зеленський не бачить проблеми, щоб дозволити жителям Донецька російську мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Зеленський зауважив, що «така інформаційна була війна, що не можна говорити російською»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити російською мовою і заповнювати нею документи.

Про це він сказав журналістам в понеділок, 8 липня, після саміту Україна-ЄС під час пішої прогулянки з Маріїнського палацу до Офісу президента.

«Я думаю, що ми колись закінчимо війну. І надамо людям можливість говорити російською мовою в Донецьку, якщо вони хочуть, а що тут за проблема? У нас в цілому цієї проблеми немає», - заявив Зеленський.

Він зауважив, що «така інформаційна була війна, що не можна говорити російською».

«Я думаю, ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете... Якщо буде у донеччан спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони могли документи заповнювати, наприклад, російською мовою, я не бачу жодної проблеми», - сказав президент.

Нагадаємо, 8 липня у Києві відбувся саміт Україна-ЄС, на якому зустрілися президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Дональд Туск та президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Опубліковано спільну заяву за підсумками саміту Україна-ЄС.