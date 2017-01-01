Шуфрич розповів про стан постраждалого в ДТП, яку скоїв його син

За словами нардепа, його син «не буде жити з почуттям, що через нього хтось позбувся життя»

Народний депутат від Опозиційного блоку Нестор Шуфрич в ефірі «112 Україна» розповів про стан потерпілого у ДТП, скоєній його сином. За словами нардепа, потерпілий чоловік поступово відновлюється. «Слава Богу, Олексій відновлюється, для повного відновлення ще знадобиться час. Його життю нічого не загрожує і він повернеться до



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Фото: Главком Нардеп Нестор Шуфрич

За словами нардепа, його син «не буде жити з почуттям, що через нього хтось позбувся життя»

Народний депутат від Опозиційного блоку Нестор Шуфрич в ефірі «112 Україна» розповів про стан потерпілого у ДТП, скоєній його сином. За словами нардепа, потерпілий чоловік поступово відновлюється.

«Слава Богу, Олексій відновлюється, для повного відновлення ще знадобиться час. Його життю нічого не загрожує і він повернеться до нормального здорового життя», - сказав нардеп.

«Це було непросто. Я не буду нарікати на українських лікарів, які надали першу допомогу. З одного боку, вони зробили все, що могли. Якщо б не їх сміливе рішення провести операцію в той спосіб, який був йому доступний, можливо наслідки були б більш трагічні. Але вони зробили те, що могли. На жаль, мав місце бути певний наслідок інфекційного характеру, це вже допомогли боротися ізраїльські лікарі. Цей етап пройдено. Найголовніше, що Нестор не буде жити з почуттям, що через нього хтось позбувся життя», - додав він.

Нардеп також повідомив, що не бачився з потерпілим Олексієм два місяці. За словами Шуфрича, Олексій зараз перебуває вдома. У січні він продовжить лікування.

8 грудня прокуратура направила до суду справу Шуфрича-молодшого.

Нагадаємо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого з численними травмами було госпіталізовано.

Постраждалому першу допомогу надав син головного рабина України Моше-Реувена Асмана Мендель Асман.

29 серпня поліція оголосила підозру Нестору Шуфричу-молодшому.

Суд відпустив Шуфрича-молодшого на поруки батька.

На Шуфрича-молодшого поклали низку зобов'язань: прибувати на виклики прокурора та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон.

Прокуратура просила суд призначити Шуфричу цілодобовий домашній арешт, щоб він не зміг уникати слідчих дій і впливати на свідків.

В кінці жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для сина Шуфрича у вигляді передачі на поруки батька.

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