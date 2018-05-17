Колишній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, який наразі переховується в окупованому Сімферополі

Свідок, якого залучили захисники екс-президента, вийшов на зв'язок з українським судом з окупованого Сімферополя

Сьогодні під час засідання Оболонського районного суду міста Києва у справі державної зради екс-президента-втікача Віктора Януковича був допитаний колишній командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (часів Януковича), генерал-лейтенант Станіслав Шуляк. Нагадаємо, «Главком» публікує свідчення усіх впливових свідків у одній із найскандальніших справ в історії України. Свідок Шуляк виступив з боку захисту Януковича.

Підпорядковані Шуляку силовики брали участь у придушенні акцій на Майдані. Після повалення режиму Януковича впливовий силовик втік у Росію, проти нього було порушено справу про перевищення повноважень та дезертирство. Нині він перебуває в окупованому росіянами Сімферополі. Свідчення колишній силовик давав у режимі відеозв’язку.

Колишній народний депутат Андрій Сенченко заявив, що саме Шуляк віддавав наказ про розстріл майданівців. Ця інформація прозвучала на засіданні Оболонського районного суду Києва у грудні минулого року під час допиту екс-нардепа. За словами Сенченка, йому про це повідомив заступник Шуляка Сергій Конопляник, якого він добре знав. «У цей день мені подзвонив перший заступник Внутрішніх військ України Сергій Конопляник. Ми з ним давно знайомі. Він мені подзвонив рано вранці, попросив підійти на перехрестя Садової і Грушевського. Приблизно о 9:00 ранку з правого під'їзду Кабміну вийшла група, гуськом, хлопців в чорній формі. У руках у них були довгі футляри. Він сказав, що Шуляк дав наказ снайперам виходити на Європейську площу. Ми спостерігали, як вони спускалися. Була команда: якщо хоч хтось похитнеться в шеренгах Внутрішніх військ, стріляти на поразку в мітингувальників», - сказав Сенченко.

Станіслав Шуляк народився 9 серпня 1962 року Свердловську (нині - Єкатеринбург) в Російській Федерації. У Рязані закінчив вище військове командне училище зв'язку імені маршала Радянського Союзу Г. В. Захарова - у напрямку повітряно-десантних військ. У 2000 році Шуляк закінчив Національну академію оборони України.

Відео допиту Шуляка у себе на сторінці у Facebook опублікував захисник Януковича Віталій Сердюк.

Шуляк досі не звільнений з органів внутрішніх справ

На початку допиту Шуляк одразу зробив заяву. «Я хотів би почати свої свідчення з того, що я з повагою ставлюся до всіх присутніх в залі. Я на сьогоднішній час не звільнений з лав Міністерства внутрішніх справ України», - повідомив екс-командувач ВВ суду.

Шуляк справді особисто віддавав наказ стріляти по майданівцях

«В лютому 2014 року жодних команд ні від кого від вищого керівництва на застосування зброї проти учасників протесту я не отримував... Я особисто віддавав наказ одному з підрозділів загону «Омеги» в разі виявлення осіб, які стріляють по співробітниках міліції і Внутрішніх військ, зокрема з боку консерваторії, відкривати вогонь на ураження без попередження», - сказав Шуляк.

У той же час Шуляк стверджує, що його підлеглі доповідали, що місцевість дуже задимлена через горіння покришок, а тому не стріляли через погану видимість.

За словами екс-начальника Внутрішніх війстк, 20 лютого перша інформація про постріли на Майдані надійшла близько 7 ранку, а близько 8 - про перших загиблих і поранених. Екс-керівник Внутрішніх військ зауважив, що віддав наказ про відведення внутрішніх військ із зони обстрілу на перетин вулиць Інституської та Ольгинської.

Шуляк стверджує, що готель «Україна» «повністю перебував на території, яка контролювалася протестувальниками». За його словами, снайперський вогонь з вікон готелю вівся «на професійному рівні з різних позицій, які важко ідентифікувати».

На питання про те, по кому вівся вогонь, він відповів, що «спостерігачами встановлено, що стріляли в напрямку нижньої частини вулиці Інститутської та Жовтневого палацу».

Колишній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, який наразі переховується в окупованому Сімферополі

Правоохоронці відступали з Майдану, аби уникнути крові

«Підрозділи правоохоронних органів після розстрілу Небесної сотні у лютому 2014 року були виведені з урядового кварталу для того, щоб уникнути більш масштабного кровопролиття через наявну інформацію, що активісти Майдану готують збройний штурм головних адміністративних будівель», - заявив Шуляк.

Екс-командувач Внутрішніх війську заявив, що за оперативними даними, які він отримав від міністра внутрішніх справ, готувався «збройний штурм Адміністрації президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради з метою широкомасштабної збройної провокації, наслідками якої мали б стати дуже великі жертви, на фоні яких Небесна сотня залишилися б непомітною».

За словами Шуляка, «щоб замести сліди розстрілу Небесної сотні потрібна була широкомасштабна провокація. Для того, щоб не допустити цієї провокації, підрозділи посилення, які були залишені на цих об'єктах, були виведені звідти і повністю вся охорона була передана штатним підрозділам державної охорони».

«Таким чином вдалося уникнути масштабних сутичок з дуже великими жертвами», — переконує Шуляк.

«Під час протестів на Майдані сотні силовиків отримали тяжкі травми»

Внаслідок протестів на Майдані щонайменше 258 представників правоохоронних органів отримали тяжкі тілесні пошкодження, 157 із них – вогнепальні поранення.

«Події, які відбулися наприкінці листопада, включно аж до 20-х чисел лютого 2014 року… Дії так званих мирних протестуючих, адже мирними вони аж ніяк не були, – це були дії провокативного характеру з елементами кримінальних і тяжких кримінальних злочинів», - вважає Шуляк. Він також зауважив, що 1 грудня 2013 року, «коли безпосередньо до цих подій долучилися підрозділи внутрішніх військ», до шпиталю МВС поступили 126 людей. Із них 64 – із тяжкими тілесними ушкодженнями. «Це – лише за 1 грудня», – уточнив Шуляк.

Станіслав Шуляк під час Революції Гідності був командувачем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ

«У майданівців з’явилась зброя у середині лютого 2014 року»

У середині лютого 2014 року у учасників Євромайдану з'явилася вогнепальна зброя, заявив екс-командувач Внутрішніх військ. «Мені особисто доповідали мої спостерігачі про роздачу зброї 20 лютого вранці в районі вулиці Заньковецької з багажника автомобіля, імовірно, марки «Жигулі» чи то шостої, то чи п'ятої моделі... За зовнішніми ознаками це були автомати Калашникова», - сказав Шуляк.

Свідок додав, що ввечері 21 лютого в районі вулиці Богатирській в Києві його спостерігачі бачили 2 тис. озброєних людей: «На розі вулиці Богатирської, де йде відгалуження від цієї вулиці, там є такий трикутничок, і звідти йде дорога в навчальний центр внутрішніх військ. в районі 22 годин в районі цього п'ятачка моїми спостерігачами було виявлено і порахована група в складі близько 2 тис. осіб, озброєна стрілецькою автоматичною і мисливською зброєю».

Шуляк також додав, що протестувальники і без вогнепальної зброї наносили каліцтва особового складу Міністерства внутрішніх справ та військовослужбовцям внутрішніх військ

«Євромайданівці готувалися штурмувати «Межигір'я» на броньовиках»

Шуляк стверджує, що протестувальники під час Євромайдану залучили на свій бік ряд військовців із 95-бригади ВДВ (Житомирська область) і навчального центру «Десна» (Чернігівська область). «Для штурму резиденції президента були підготовлені кілька груп бронетехніки», - переконує екс-командуючий ВВ, посилаючись на дані оперативного зведення. Начебто застосувати бронетехніку для штурму «Межигір'я» протестувальники планували у ніч із 21 на 22 лютого 2014 року.

За словами Шуляка, довідавшись про це, вранці 22 лютого було вирішено зняти охорону з «Межигір'я» для запобігання збройним сутичкам. «Це була явна загроза життю президента!», - переконує свідок.

Шуляк упевнений, що Янукович мав намір залишитися в Україні й повністю виконати мирну угоду з опозицією.

Шуляк консультував Януковича щодо ведення російських військ

Колишній командувач Внутрішніх військ повідомив, що консультував екс-президента Віктора Януковича під час написання звернення до президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну 1 березня 2014 року.

За словами Шуляка, після втечі з України в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року, йому надійшла інформація про те, що 1 березня у Ростові-на-Дону перебуватиме Янукович, куди він і поїхав, щоб з ним зустрітися. Шуляк зазначив, що під час особистої розмови з екс-президентом та екс-головою Генштабу ЗСУ Юрієм Ільїним обговорювали питання введення «миротворчої місії в Україну».

На питання прокурорів, чи повідомив Шуляк Януковичу про те, що станом на 1 березня в Криму російськими військовими вже були захоплені адмінбудівлі та аеропорт Бельбек, він відповів, що питання Криму вони не обговорювали взагалі.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко наголосив, що така позиція свідка є нелогічною, бо, за його словами, про яку миротворчу місію можна було говорити, не згадуючи про те, що відбувалося на півострові. «Я вважаю, що все логічно. Бо ні я, ні Янукович тоді не мали жодного відношення до того, що відбувалося у Криму», - наполягав на своєму Шуляк і додав, що Янукович консультувався з ним виключно у питанні так званої «миротворчої місії» і не вимагав він нього іншої інформації, а той, у свою чергу, не ставив «зайвих» запитань.

Також екс-командувач наголосив, що йшлося про введення збройних сил РФ не в Крим, а на всю територію України, але виключно як поліцейську місію, аби «відновити конституційний лад».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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